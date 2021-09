MSI SPATIUM M390 M.2 PCIe 3.0 NVMe SSD ajouté à la gamme de SSD SPATIUM.



MSI élargit sa série de SSD MSI SPATIUM en y ajoutant un autre modèle économique doté d'une interface PCIe 3.0 : le MSI SPATIUM M390. Il est positionné entre le SPATIUM M470 supérieur qui délivre jusqu'à 5000 Mo/s avec l'interface PCIe 4.0 et le SPATIUM M370 d'entrée de gamme qui utilise PCIe 3.0 et ne délivre que 2400 Mo/s, le nouveau SPATIUM M390 délivrant jusqu'à 3300 Mo/s. Le SPATIUM M390 de MSI serait idéal pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables d'ancienne génération dotés d'emplacements M.2 PCIe 3.0 x4.







Le MSI SPATIUM M390 a été développé pour répondre aux attentes des consommateurs de SSD grand public. Grâce à son interface PCIe3 et à des vitesses rapides allant jusqu'à 3300 Mo/sec en lecture séquentielle et 3000 Mo/sec en écriture séquentielle, les utilisateurs peuvent profiter de transferts de fichiers rapides et de temps de chargement courts. Les capacités de stockage disponibles sont de 500 Go et 1 To. Le M390 prend en charge une gamme complète de fonctions de correction d'erreurs de données, notamment LPDC ECC et E2E Data Protection, offrant un TBW (Terabytes Written) élevé pour une excellente durabilité et longévité, avec une garantie limitée de 5 ans.



Caractéristiques :



- Interface PCIe Gen3x4 et conforme à la norme NVMe 1.4,

- Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 3300 Mo/s et vitesse d'écriture jusqu'à 3000 Mo/s,

- Jusqu'à 400 TBW,

- Fonctions intégrées de sécurité des données et de correction d'erreurs,

- Capacités de 500 Go à 1 To en format M.2 2280,

- Convient aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables,

- Garantie de 5 ans.



Pour en savoir plus sur le SSD NVMe PCIe M.2 3.0 SPATIUM de MSI, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



VORTEZ