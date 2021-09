GELID annonce un nouveau refroidisseur de CPU : Le BlackFrore.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le dernier refroidisseur de CPU haute performance pour les CPU AMD et Intel. Le BlackFrore est un produit de la ligne de produits GAMER de GELID Solutions. Le BlackFrore est équipé d'un dissipateur thermique avancé qui comporte 2 caloducs de puissance et dispose de la technologie Heatpipe Direct Contact (HDC) pour assurer un contact thermique parfait et faciliter le transfert de chaleur entre le CPU et les caloducs. En outre, le BlackFrore présente le revêtement électrophorétique noir de haute qualité pour garantir une finition de surface de qualité supérieure du dissipateur thermique, créer un aspect et une sensation exceptionnels et améliorer la durabilité.



















Un ventilateur de 92 mm amélioré avec le contrôle intelligent PWM (Pulse Width Module) et une roue optimisée pour le flux d'air complète le dissipateur thermique. La nouvelle roue assure une distribution efficace du flux d'air sur le dissipateur thermique et la technique intelligente de la courbe PWM maintient constamment les ventilateurs silencieux mais accélère leur vitesse lorsqu'un refroidissement supplémentaire est nécessaire.



"BlackFrore apporte les caractéristiques des refroidisseurs de CPU de premier ordre au grand public. Il est léger, s'installe très facilement et prend en charge les dernières séries de CPU d'AMD et d'Intel conçues pour les ordinateurs de jeu et les stations de travail professionnelles", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Le composé thermique haute performance GC-Pro et le kit de montage tout-en-un pour plusieurs sockets de CPU :



- AMD : AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2.

- INTEL : LGA 775, 1366, 011, 1155, 1156, 1150, 1151, 1200.



Le refroidisseur est conforme aux normes RoHS et WEEE et bénéficie d'une garantie de 3 ans.



Disponibilité et Prix



Le BlackFrore est disponible dès maintenant et son prix de vente conseillé est de : 13.99 euros.



TECHPOWERUP