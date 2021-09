MSI PRO AP241 11M PC tout-en-un pour le travail et les études.



MSI présente le PC tout-en-un PRO AP241 11M doté d'un chipset Intel H510 de qualité bureautique et des processeurs Intel Core de 11e génération conçus pour l'efficacité et la productivité. Le MSI PRO AP241 11M est conçu pour faciliter l'accès aux composants clés, notamment le CPU, la mémoire, le SSD et le disque dur, afin de faciliter le dépannage et les mises à niveau. Le PRO AP241 11M est équipé d'un écran IPS FHD de 23,8 pouces avec une superbe précision des couleurs et des angles de vision larges de 178°.







Prenez soin de votre travail et de vos études



Le MSI PRO AP241 11M peut vous aider à améliorer votre flux de travail et votre efficacité. Grâce à un port de sortie HDMI, vous pouvez vous connecter à un autre moniteur et naviguer facilement dans plusieurs fenêtres ou documents en même temps. La technologie anti-scintillement de l'écran contribue à préserver la santé de vos yeux et à réduire la fatigue pendant les longues heures de travail. Doté d'un processeur allant jusqu'à Intel® Core™ i7-11700, le PRO AP241 11M reste réactif avec des temps de charge réduits lors des tâches multiples tout en restant frais grâce à son système de refroidissement de qualité serveur pour réduire l'étranglement thermique du processeur. La sécurité des informations est toujours indispensable pour les entreprises ; le PRO AP241 11M prend en charge la technologie FW TPM qui permet de protéger les données du périphérique contre les attaques de logiciels malveillants et les accès non autorisés.



Simplifiez votre connexion au monde



Avec son design fin et ses deux coloris, le MSI PRO AP241 11M apporte une touche professionnelle et élégante à tout bureau ou pièce. Lorsque vous devez assister à une conférence téléphonique ou à des cours en ligne, il vous suffit de connecter la webcam Full HD MSI incluse avec microphone intégré au PC. Le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi intégré amplifient encore la compatibilité des périphériques sans fil avec les casques, les souris, les claviers, etc. pour améliorer l'expérience utilisateur et réduire l'encombrement des câbles. L'écran IPS avec un grand angle de vue et une résolution full HD (1920x1080) permet des appels vidéo d'une clarté exceptionnelle et des textes et graphiques facilement lisibles. De plus, grâce à sa conception sans outils, le MSI PRO AP241 11M est facile à monter et à démonter, ce qui permet de déplacer facilement le système en cas de besoin.



Caractéristiques du PC AIO MSI PRO AP241 11M :



- Jusqu'à un Intel Core i7-11700 de 11e génération

- Jusqu'à 64 Go de mémoire double canal

- Windows 10 Home - MSI recommande Windows 10 Pro pour les entreprises

- Mise à niveau gratuite vers Windows 11, lorsque disponible

- Panneau IPS de 23,8 pouces à rétroéclairage LED (1920 x 1080 FHD)

- Processeurs Intel Rocket Lake avec mémoire DDR4

- Les technologies MSI Anti-Flicker & Less Blue Light protègent les yeux des utilisateurs.

- Écran à angle de visualisation large de 178

- Prend en charge le Wi-Fi 6

- La conception FW TPM sécurise vos données confidentielles avec des clés de cryptage

- Système de refroidissement Silent PRO : Le module thermique de qualité serveur assure un fonctionnement silencieux et stable avec un cycle de vie plus long.

- La conception FW TPM sécurise vos données confidentielles avec des clés de cryptage.



Pour en savoir plus sur le PC AIO PRO AP241 11M, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



