TeamGroup met en avant la mémoire DDR5 innovante et de grande capacité.



Exploitation des quatre éléments de refroidissement pour des performances de jeu optimales.



Ces dernières années, TEAMGROUP s'est concentré sur le développement de diverses solutions de refroidissement et sur l'application de matériaux uniques au SSD de la gamme de produits de jeu, T-FORCE. Inspiré par les quatre éléments naturels que sont le vent, le feu, l'eau et la terre, TEAMGROUP a utilisé quatre composants exclusifs de refroidissement pour les produits de jeu T-FORCE.



L'élément vent se retrouve dans le CARDEA A440 Pro M.2 PCIe SSD de TEAMGROUP. De nouvelles améliorations sont apportées à la technologie existante de conductivité thermique des ailettes en aluminium pour une ventilation fluide et des performances de refroidissement plus efficaces. Les vitesses de lecture/écriture impressionnantes du CARDEA A440 Pro s'approchent également des vitesses maximales définies pour Gen4x4 par PCI-SIG, à savoir 7 400/7 000 Mo/s.







L'élément feu est intégré au dissipateur thermique en céramique de qualité aérospatiale utilisé par le T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2 PCIe SSD. Produit à partir de fours en combustion, le dissipateur thermique en céramique présente des pores minuscules et un corps léger, ce qui le distingue des dissipateurs en aluminium.



De plus, le matériau céramique peut éviter les interférences des ondes électromagnétiques, et la puissance thermique nominale (TDP) incroyablement élevée le rend plus résistant à la rétention de chaleur. Le CARDEA Ceramic C440 SSD a des vitesses de lecture/écriture de 5 000/4 400 Mo/s et est disponible dans les capacités de 1 To et 2 To.



Depuis le lancement du premier SSD M.2 à refroidissement liquide au monde, le CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD, TEAMGROUP n'a cessé de faire des percées en R&D pour répondre aux développements rapides des interfaces PCIe et à l'augmentation des vitesses de lecture/écriture.



Ainsi, les systèmes de refroidissement par eau en boucle fermée sont remplacés par un système de refroidissement par liquide en boucle et le système exclusif de refroidissement par eau intégré tout-en-un a été développé, qui sera révélé lors de l'événement en ligne ce soir. Ne manquez pas de regarder le site pour avoir un premier aperçu de la dernière technologie de refroidissement par eau.







TEAMGROUP s'est longtemps intéressé à la finesse et à la légèreté du graphène, et a utilisé sa forte conductivité thermique et ses excellentes propriétés de refroidissement. Le graphène est donc devenu un élément essentiel des produits de stockage TEAMGROUP, comme les fondations construites sur la terre. L'arrivée du T-FORCE CARDEA ZERO Z440 a été largement discutée. Son dissipateur thermique en graphène/cuivre, mesurant moins de 1 mm d'épaisseur, élimine efficacement les interférences lors de l'installation.



Avec des brevets d'invention des États-Unis et de Taïwan, le dissipateur thermique en graphène/cuivre est en effet l'une des technologies les plus emblématiques de TEAMGROUP. TEAMGROUP a été le premier à présenter le mois dernier un dissipateur thermique en graphène blanc, qui est appliqué au SSD M.2 PCIe de la série spéciale T-FORCE CARDEA A440 Pro. Le SSD destiné à l'extension du stockage de la PS5 devrait être disponible en octobre 2021 et les joueurs sont invités à profiter de cet incroyable SSD dès sa mise en rayon.



Axées sur les grandes capacités : les meilleures solutions pour l'expansion du stockage



Ayant identifié les besoins du marché des utilisateurs professionnels et HEDT (High-end Desktop), TEAMGROUP a lancé au deuxième trimestre 2021 le kit 8X32GB haut de gamme pour la célèbre mémoire T-FORCE XTREEM ARGB. La puce choisie a fait l'objet de tests internes rigoureux et s'est avérée compatible avec les cartes mères TRX40 et stable avec les mémoires à double/quad-canal. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier des problèmes de compatibilité et peuvent profiter d'une expérience multitâche fluide avec la T-FORCE XTREEM ARGB MEMORY. La mémoire est équipée de la première conception de réflexion miroir complète de l'industrie et est sans aucun doute le premier choix des constructeurs de PC de jeu haut de gamme.







À une époque où les photos et les vidéos sont omniprésentes dans nos vies, la demande d'espace de stockage a également augmenté de manière exponentielle. TEAMGROUP a donc développé une gamme diversifiée de produits de stockage. Ce soir, lors de l'événement de lancement en ligne, le SSD T-FORCE M200 EXTERNAL, utilisant une interface USB3.2 Gen2x2 (20Gbps) Type-C et pouvant atteindre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 2 000MB/s, fait ses débuts.



Les résultats des tests effectués par le T-FORCE Lab montrent que le M200 EXTERNAL SSD peut transférer un seul fichier de 10 Go en 20 secondes, et avec une capacité de stockage de 8 To, les utilisateurs peuvent stocker jusqu'à 180 jeux ou 4 000 heures de vidéos haute définition. Inspiré par les conceptions militaires, le M200 EXTERNAL SSD est également équipé de la technologie de refroidissement au graphène brevetée par TEAMGROUP, garantissant des vitesses de transfert supérieures tout en gardant les choses exceptionnellement fraîches. Alors que le SSD sera dévoilé ce soir, le produit devrait être officiellement lancé au quatrième trimestre. Suivez les dernières mises à jour sur le site de TEAMGROUP.



Pionnier de l'ère de la DDR5 : Intégration des technologies OC et RGB



Avec l'arrivée de l'ère DDR5, TEAGRMOUP a été le premier à sortir le module TEAMGROUP ELITE DDR5 MEMORY au COMPUTEX 2021. Elle continue de collaborer avec les principaux fabricants de cartes mères, tels que ASUS, ASRock, BIOSTAR, GIGABYTE, MSI, pour tester les capacités d'overclocking. Lors de l'événement en ligne d'aujourd'hui, les internautes pourront découvrir l'intégration de l'overclocking et des technologies RGB grâce aux produits DDR5 révolutionnaires. Restez donc à l'écoute pour découvrir la puissance de ces nouvelles gammes incroyables.







Le T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY lancé lors de l'événement en ligne de ce soir est équipé d'un alliage d'aluminium pour la dissipation de la chaleur et d'un gel de refroidissement ultra-conducteur qui évacue rapidement la chaleur du haut vers le bas pour un refroidissement plus efficace. Les mémoires DDR5 ont une perte de tension et un bruit réduits par rapport à la DDR4, et la VULCAN DDR5 GAMING MEMORY est une DDR5 à double canal qui offre 2X32G avec une fréquence atteignant jusqu'à 5 200 MHz. Elle prend également en charge la dernière technologie Intel XMP3.0 et la technologie d'overclocking en un clic, ainsi que la technologie ECC intégrée qui corrige automatiquement les erreurs dans les unités DRAM pour de meilleures performances et une informatique stable.







Avec la valeur fondamentale de "Chill the Heat, Feel the Speed, Make it Big", TEAMGROUP Online Launch Event 2021 propose trois solutions majeures : Cooling, Large Capacity, et DDR5 pour fournir les meilleures solutions aux employés de bureau, aux joueurs et aux créateurs avec des produits de pointe et des capacités de R&D renforcées. En plus de la révélation des produits, TEAMGROUP offrira des prix d'une valeur de 7 000 dollars américains aux téléspectateurs chanceux du monde entier.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D