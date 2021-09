D-Link lance le routeur intelligent EAGLE PRO AI Series Wi-Fi 6.



D-Link présente aujourd'hui le routeur intelligent R15 EAGLE PRO AI AX1500. Utilisant la toute dernière technologie Wi-Fi 6 en conjonction avec l'intelligence artificielle, ce nouveau lancement offre une couverture et une vitesse Wi-Fi exceptionnelles, ainsi qu'un réseau qui s'optimise et se met à jour en permanence. Il convient aussi bien aux utilisateurs à domicile qu'aux petits bureaux.







En plus de fournir un Wi-Fi ultra-rapide avec une portée et une fiabilité accrues, le routeur intelligent R15 EAGLE PRO AI AX1500 offre également une couverture Wi-Fi allant jusqu'à 230 mètres carrés grâce à ses débits sans fil bi-bande allant jusqu'à 1 500 Mbps sur les deux bandes. Cela permet aux utilisateurs de profiter du Wi-Fi comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, et c'est la réponse idéale pour les personnes qui exigent un Wi-Fi stable avec peu d'interférences.



Ce routeur, qui associe la technologie Wi-Fi 6 à l'intelligence artificielle, offre 1024 QAM, MU-MIMO et OFDMA pour améliorer la vitesse, la portée et l'efficacité du réseau. L'intelligence artificielle intégrée Wi-Fi Optimiser recherche en permanence le canal Wi-Fi présentant le moins d'interférences afin de fournir la meilleure connexion possible à tout moment. Parallèlement, l'AI Traffic Optimiser donne la priorité à l'utilisation la plus vitale d'Internet afin d'offrir une expérience en ligne optimale et de maintenir la stabilité. Le contrôle parental AI offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle des activités en ligne de leurs enfants, garantissant ainsi que leur sécurité est toujours une priorité absolue.







Voici les principales caractéristiques :



- Wi-Fi 6 double bande AX1500,

- 2,4 GHz (jusqu'à 300 Mbps), 5 GHz (jusqu'à 1201 Mbps),

- Assistant AI,

- Optimiseurs de réseau Mesh1, Wi-Fi et de trafic basés sur l'IA,

- Efficacité MU-MIMO et OFDMA,

- Contrôle vocal avec Google/Alexa,

- Sécurité sans fil WPA3,

- Configuration et gestion faciles.



L'utilisation de ce nouveau routeur est un jeu d'enfant, tant en termes de configuration que de gestion. De plus, avec l'extension EAGLE PRO AI Mesh Extender (E15) et les systèmes Mesh (M15-2 et M15-3), qui seront commercialisés au quatrième trimestre 2021, vous pouvez établir un réseau Wi-Fi maillé étendu. Il comprend également l'AI Mesh Optimiser qui, grâce à la technologie propriétaire de formation de faisceaux AI, améliore la connexion entre les nœuds maillés, ce qui permet de fournir un Wi-Fi plus transparent et plus fiable.



Il n'a jamais été aussi facile de suivre votre Wi-Fi grâce à l'assistant AI intégré. L'appli EAGLE PRO AI obtient des rapports et des recommandations hebdomadaires du réseau, qui est revu en permanence et suit l'utilisation des données. En outre, le R15 est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, ce qui permet aux clients de gérer leur réseau par commande vocale, ce qui leur facilite la tâche.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D