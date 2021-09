Genesis lance une nouvelle souris de jeu Krypton 290.



Le Genesis Krypton 290 est le modèle de la série 200. Dans son boîtier ergonomique, vous trouverez un capteur de 6400 DPI, une mémoire intégrée pour stocker les réglages, ainsi que des interrupteurs qui permettent de travailler sans effort pendant longtemps. L'ensemble est complété par un éclairage LED avec l'effet PRISMO caractéristique.











La souris de jeu Genesis Krypton 290 est un modèle léger (99 g) avec une forme symétrique. Le modèle est équipé de sept boutons programmables qui peuvent être configurés à l'aide du logiciel du fabricant. Elle permet également d'enregistrer des macros ainsi que de modifier les paramètres d'illumination et de sauvegarder ces options dans la mémoire intégrée. Il est possible de choisir parmi 16 millions de couleurs. Le rouleau, le logo sur le dessus, ainsi qu'une diode électroluminescente qui court le long de la base sont illuminés.











Les sorcières avec une durabilité de 10 millions de clics, quant à elles, offrent aux utilisateurs un fonctionnement sans effort. En ce qui concerne la précision, si importante pendant le jeu, elle est assurée par un capteur optique de 6400 DPI. Il dispose de six niveaux de sensibilité, avec un réglage minimum de 200 points par pouce. Le niveau actuellement sélectionné est indiqué par l'indicateur DPI. D'après le fabricant, le capteur peut suivre les mouvements à une vitesse de 66 pouces par seconde et gérer des accélérations allant jusqu'à 22G.







Spécifications techniques :



- Modèle de souris : câble

- Taille : 125 x 64 x 41 mm

- Poids : 99 g

- Sensibilité : 200 - 6400 DPI

- Vitesse de suivi max. : jusqu'à 66 pouces par seconde

- Accélération : jusqu'à 22 G

- Mémoire intégrée : oui

- Nombre de boutons : 7

- Logiciel : oui, avec la possibilité d'enregistrer des macros

- Illumination : oui, LED RGB avec effet PRISMO

- Cordon : 1,8 m USB

- Compatibilité : Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android.



La Genesis Krypton 290 se connecte à l'ordinateur avec un câble tressé de 1,8 mètre.



Disponibilité et Prix



La souris présente des finitions métalliques, et sera disponible en version noire et blanche. Son prix de vente est fixé à 19.99 euros.



