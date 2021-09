NZXT renouvelle la famille de refroidisseurs de CPU AIO Kraken.



NZXT annonce les derniers ventilateurs Kraken X, Kraken Z, et AER RGB 2 - dans un blanc mat élégant. NZXT relève le défi de réaliser une construction entièrement blanche. Cette famille de produits de refroidissement blancs est directement issue des commentaires de la communauté, permettant aux utilisateurs de s'exprimer en leur donnant plus d'options pour le build idéal. Le Kraken 120 a reçu quelques améliorations par rapport aux modèles précédents. Il est doté d'une pompe améliorée avec un réservoir d'eau plus grand, d'un look rafraîchi et de la prise en charge des écosystèmes ARGB 5V.











Quoi de neuf ?



- Une option de couleur blanche minimaliste,

- Options RVB pour la série Kraken Z noir mat.



Les mêmes excellentes caractéristiques :



- Gestion transparente par CAM, notre application de contrôle des performances.

- Pales de ventilateur Winglet-tip pour un fonctionnement rapide et silencieux.

- Les roulements à dynamique des fluides offrent une fiabilité à long terme et des performances de refroidissement puissantes, évaluées à 60 000 heures.



Disponibilité et Prix



Tous les modèles seront disponibles dans le courant du mois d'octobre 2021.



Les Prix :



Kraken X-3 RGB Séries Blanc



- Kraken X53 RGB 240 mm AIO : 169.99 Dollars,

- Kraken X63 RGB 280 mm AIO : 189.99 Dollars,

- Kraken X73 RGB 360 mm AIO : 229.99 Dollars.



Kraken Z-3 RGB



- Kraken Z53 RGB 240 mm AIO : 269.99 Dollars,

- Kraken Z63 RGB 280 mm AIO : 279.99 Dollars,

- Kraken Z73 RGB 360 mm AIO : 309.99 Dollars.



Options de couleur :



- Blanc mat,

- Noir mat.



TECHPOWERUP