Microsoft fabrique une souris à partir de plastique océanique et revendique un crédit environnemental.



Nous sommes tous pour le recyclage ici à TPU et il est bon de voir que de plus en plus de grandes entreprises s'impliquent, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que Microsoft fait de plus grandes déclarations qu'elle ne l'est réellement dans ce cas.



La société a dévoilé une nouvelle souris lors de l'événement Surface d'hier, appelée Microsoft Ocean Plastic Mouse. Cependant, la souris n'est fabriquée qu'avec 20 % de plastique recyclé, bien qu'elle provienne apparemment de plastique pêché dans les océans ou d'autres cours d'eau. Le problème est qu'elle ne contient qu'une infime quantité de plastique recyclé. Il est donc difficile d'attribuer à Microsoft le mérite de faire quelque chose de concret pour l'environnement.















La souris Microsoft Ocean Plastic Mouse est également de mauvais goût, en particulier la molette de défilement, qui est non seulement extrêmement mince à première vue, mais qui semble également difficile à utiliser. Il s'agit d'une souris très basique à deux boutons, bien que la molette de défilement soit apparemment aussi cliquable et qu'elle puisse être inclinée pour un défilement vertical.



La souris se connecte via Bluetooth et prend en charge Bluetooth 4.0 et 5, ainsi que la technologie Swift Pair de Microsoft. Sa portée sans fil est annoncée jusqu'à 10 mètres, bien que Microsoft ait précisé qu'elle est plus proche de cinq mètres dans un environnement de bureau. Il fonctionne avec une pile AA qui est censée durer jusqu'à 12 mois d'utilisation. L'emballage est fait de bois et de fibres de canne à sucre et ne contient pas de plastique. Microsoft acceptera également de recycler votre ancienne souris si vous vous procurez l'une de ces souris et paiera même apparemment les frais d'envoi.



La souris Microsoft Ocean Plastic Mouse est vendue au prix de : 25 Dollars.



