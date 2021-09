La version 22000.194 de Windows 11 sera disponible sur le canal de prévisualisation avant son lancement le 5 octobre.



Microsoft avance à grands pas dans le lancement de Windows 11. La société a déjà indiqué que son prochain système d'exploitation grand public serait livré le 5 octobre, et elle vient de prendre la dernière mesure pour s'assurer que le lancement se déroule sans accroc.







La version 22000.194 de Windows 11 a d'abord été livrée aux utilisateurs de Windows Insiders dans le canal bêta la semaine dernière. Selon Microsoft, cette même version est maintenant disponible en option pour les utilisateurs de Windows Insiders avec des PC éligibles dans le canal Release Preview. Ces quelques versions précédentes du canal bêta ont été principalement axées sur la correction des bogues persistants et aucune nouvelle fonctionnalité n'a été ajoutée.



Il est très plausible que cette version soit celle qui sera livrée le 5 octobre avec les nouveaux PC (et disponible pour les PC Windows 10 éligibles en tant que mise à jour). Cependant, nous ne manquerions pas de penser que Microsoft pourrait pousser une version supplémentaire à la Release Preview pour minimiser tout problème significatif au lancement.







Si vous ne voulez pas vous embêter à passer par Windows Update pour mettre à niveau votre système Windows 10 actuel vers Windows 11, Microsoft a également publié les ISOs de la Build 22000.194 que vous pouvez télécharger ici. Vous serez en mesure d'effectuer une installation propre avec les ISO, ce qui est toujours un excellent sentiment pour les passionnés qui veulent un nouveau départ lorsqu'un nouveau système d'exploitation Windows fait ses débuts.



Ce sont les problèmes connus qui sont toujours présents dans Windows 11 Build 22000.194 :



[Général]



- Nous enquêtons sur les rapports des Insiders du canal bêta qui, après la mise à niveau vers Windows 11, ne voient pas la nouvelle barre des tâches et le menu Démarrer ne fonctionne pas. Pour contourner ce problème si vous êtes concerné, veuillez essayer d'accéder à Windows Update > Update history, de désinstaller la dernière mise à jour cumulative de Windows, puis de la réinstaller en vérifiant les mises à jour.



- Nous travaillons sur un correctif pour un problème qui entraîne le blocage de certaines Surface Pro X avec un WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.



[Démarrer]



- Dans certains cas, il se peut que vous ne puissiez pas saisir de texte lorsque vous utilisez la fonction Rechercher depuis - Démarrer ou la barre des tâches. Si vous rencontrez ce problème, appuyez sur WIN + R sur le clavier pour lancer la boîte de dialogue Exécuter, puis fermez-la.



- Le terminal système et Windows est absent lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer (WIN + X).



[Barre des tâches]



- La barre des tâches scintille parfois lors du changement de méthode d'entrée.



[Recherche]



- Après avoir cliqué sur l'icône Recherche de la barre des tâches, le panneau de recherche peut ne pas s'ouvrir. Si cela se produit, redémarrez le processus "Explorateur Windows" et ouvrez à nouveau le panneau de recherche.

- Le panneau de recherche peut apparaître en noir et ne pas afficher de contenu sous la boîte de recherche.



[Widgets]



- Le tableau des widgets peut apparaître vide. Pour contourner ce problème, vous pouvez vous déconnecter puis vous reconnecter.



- Les widgets peuvent s'afficher dans une taille incorrecte sur les moniteurs externes. Si vous rencontrez ce problème, vous pouvez lancer les widgets via le toucher ou le raccourci WIN + W sur l'écran de votre PC, puis sur vos moniteurs secondaires.



[Microsoft Store]



- Nous continuons à travailler pour améliorer la pertinence des recherches dans le Store.



[Windows Sandbox]



- Dans Windows Sandbox, le sélecteur de langue de saisie ne se lance pas après avoir cliqué sur l'icône du sélecteur dans la barre des tâches. Pour contourner ce problème, les utilisateurs peuvent changer de langue de saisie en utilisant l'un des raccourcis clavier matériels suivants : Alt + Shift, Ctrl + Shift, ou Win + Espace (la troisième option n'est disponible que si l'Environnement de test est en plein écran).

- Dans Windows Sandbox, le menu contextuel IME ne se lance pas après avoir cliqué sur l'icône IME dans la barre des tâches.

- Comme solution de contournement, les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités du menu contextuel IME avec l'une des méthodes suivantes :

- Accéder aux paramètres IME via Paramètres > Heure et langue > Langue et région > (par exemple, japonais) trois points > Options de langue > (par exemple, Microsoft IME) trois points > Options du clavier.

- En option, vous pouvez également activer la barre d'outils IME, une interface utilisateur alternative, pour invoquer rapidement des fonctions IME spécifiques. En continuant à partir du haut, naviguez vers les options du clavier > Apparence > - Utiliser la barre d'outils IME.

- Utiliser l'ensemble unique de raccourcis clavier matériels associés à chaque langue prise en charge par IME. (Voir :

Raccourcis IME japonais, Raccourcis IME chinois traditionnel).



Dans le grand schéma des choses, c'est une liste relativement petite compte tenu de l'importance de cette version pour Microsoft.



HOTHARDWARE