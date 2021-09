Au moins trois partenaires participeront au lancement d'Alchemist, la carte graphique d'INTEL.



Une histoire qui est passée un peu sous le radar, les partenaires de la carte Big Tree vont lancer des GPU Alchemist personnalisés, selon des sources en Chine.







Un peu plus d'informations concernant la récente interview de Raja Koduri (Intel) ont été publiées par des médias chinois. Selon MyDrivers et ZOL, ASUS, Gigabyte et MSI vont tous fabriquer des cartes graphiques basées sur la série de GPU Intel Arc Alchemist. Ce qui n'est pas dit, c'est si cela signifie des solutions personnalisées ou simplement une participation au lancement du design de référence.



Actuellement, il y a des usines OEM dont ASUS, MSI, Gigabyte et d'autres qui vont lancer les cartes graphiques discrètes Intel Arc, espérant développer ensemble plus d'opportunités commerciales dans la technologie graphique discrète et le marché des cartes graphiques.



MyDrivers



Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler de l'intérêt de Gigabyte pour les GPU Intel Arc, mais ASUS et MSI ont été pratiquement confirmés à ce stade. ASUS a déjà lancé une solution Iris Xe (DG1) personnalisée avec un design passif à fente unique, ce qui confirme qu'ils ont travaillé étroitement sur les architectures GPU Intel Xe. En outre, nos sources confirment que MSI a été approché par Intel en ce qui concerne les GPU basés sur DG2. Notons que nous n'avons pas entendu si MSI a accepté de participer, mais en supposant que les histoires publiées par les médias chinois sont vraies, la décision avait été prise.







Dans une interview accordée au média japonais ASCII, Raja Koduri a déclaré qu'il devrait y avoir une différenciation entre les ODM (Original Design Manufacturers) en ce qui concerne les GPU Intel Arc Alchemist. Cela signifie des solutions entièrement personnalisées ou semi-personnalisées basées sur le design de référence Intel Arc.



ASUS, MSI et Gigabyte font partie des sociétés qui lancent des cartes mères Intel et AMD, mais aussi des cartes graphiques AMD et NVIDIA. On s'attendait à ce que ces fabricants de matériel informatique soient également intéressés par le lancement des GPU Intel Arc, compte tenu de l'étroite collaboration entre toutes ces sociétés.







VIDEOCARDZ