NZXT annonce des PSUs C-Series en 80 Plus Bronze.



Les nouvelles alimentations Bronze de la série C offrent une alimentation stable et sûre à tous les types de constructions. La nouvelle gamme d'alimentations Bronze génère moins de chaleur, ce qui permet à votre système de fonctionner silencieusement et efficacement. Leurs composants fiables forment une unité bénéficiant d'une garantie de 5 ans. Les alimentations NZXT C Series Bronze sont là pour alimenter votre système sans vous laisser tomber.







Les principales caractéristiques :



- Certifié 80 Plus Bronze,

- Conception semi-modulaire et câbles principaux gainés durables,

- Performances silencieuses grâce à la réduction de la chaleur et du nombre de tours/minute des ventilateurs,

- Garantie de 5 ans,

- Disponible en plusieurs puissances : 550w, 650w et 750w.



Disponibilité et Prix



Elles seront disponibles dans le courant du quatrième trimestre 2021.



Les Prix :



- C550 Bronze : 79.99 Dollars,

- C650 Bronze : 89.99 Dollars,

- C750 Bronze : 99.99 Dollars.



TECHPOWERUP