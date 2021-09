Microsoft s'inspire du livre d'Acer avec le Surface Laptop Studio.



Le nouveau Surface Laptop Studio présente ce que Microsoft appelle un design qui repousse les limites, et pourtant nous avons eu l'impression d'avoir déjà vu ce chevalet. Regardez, Acer ConceptD 3 Ezel a été lancé l'année dernière avec un design très similaire et HP a lancé le Spectre Folio similaire en 2018. Il ne s'agit pas de déprécier Microsoft ici, car ils ont conçu un mécanisme de charnière beaucoup plus lisse que Acer, tout en améliorant apparemment aussi les matériaux utilisés et, contrairement au Spectre Folio de HP, il s'agit d'un ordinateur portable "full fat" et non d'une tablette glorifiée.







Le Surface Laptop Studio est une machine à l'aspect étrange, car il a un surplomb, quelque chose que je ne m'attendais pas à voir sur un ordinateur portable et bien qu'il semble avoir été conçu pour permettre un meilleur refroidissement, il y a juste quelque chose à ce sujet qui m'irrite. Oui, il donne l'impression d'être plus fin qu'il ne l'est réellement et Microsoft utilise le surplomb pour ranger et charger le Surface Slim Pen 2 en option en dessous, mais c'est tout simplement bizarre, faute de mieux. Mis à part les bizarreries, ce devrait être l'ordinateur portable à processeur Intel le plus puissant de Microsoft à ce jour et il est même équipé d'un GPU NVIDIA discret.







En ce qui concerne le processeur, Microsoft propose un choix entre un Intel Core i5-11300H ou un Core i7-11370H, ce dernier offrant une vitesse de pointe pouvant atteindre 4,8 GHz. Vous avez le choix entre 16 ou 32 Go de RAM LPDDR4x et le stockage est disponible de 256 Go à 2 To. L'option graphique discrète n'est disponible qu'avec le Core i7, ce qui est légèrement décevant. La seule option est un GPU GeForce RTX 3050 Ti pour ordinateur portable avec 4 Go de mémoire GDDR6. Il existe également une option GPU RTX 2000 pour les modèles commerciaux. L'écran est un écran tactile à 10 points "PixelSense Flow" de 14,4 pouces plutôt inhabituel, avec un rapport d'aspect 3:2 et une résolution de 2400x1600 pixels, ainsi qu'un taux de rafraîchissement de 120 Hz.







Pour ceux qui aiment les ports physiques, le Surface Laptop Studio risque de décevoir, car Microsoft a copié Apple ici, car vous n'obtenez que deux ports USB4 Type-C, bien que Thunderbolt 4 fasse partie du package, une prise casque de 3,5 mm et un " port Surface Connect " qui est utilisé pour se connecter à divers docks de Microsoft, ainsi que pour charger l'ordinateur portable. Microsoft a également équipé le Surface Laptop Studio de 802.11ax/Wi-Fi 6, de Bluetooth 5.1 et d'un récepteur Xbox Wireless, ainsi que d'une webcam 1080p avec authentification faciale Windows Hello.







La batterie de 58 Wh est censée offrir une autonomie de 18 à 19 heures en fonction de l'unité de gestion des stocks. Elle est alimentée par un chargeur de 60 W ou de 95 W, ce dernier pour les unités de gestion des stocks Core i7. Le châssis est fabriqué dans un alliage de magnésium et d'aluminium, ce qui signifie que le Surface Laptop Studio pèse 1,74 ou 1,81 kg, selon qu'il est équipé ou non d'un GPU. De manière assez inhabituelle, Microsoft a placé les ventilateurs de refroidissement à l'avant de l'ordinateur portable, ce qui explique en partie le design en porte-à-faux plutôt étrange, mais cela signifie également que l'air chaud sera expulsé par les côtés avant de l'ordinateur portable, ce qui ne semble pas être un excellent compromis.







Disponibilité et Prix



Tous les modèles seront livrés à partir de début octobre 2021.



Les prix commencent à 1 599.99 Dollars, ce qui vous donne droit à un processeur Core i5 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous voulez le GPU discret, il vous faudra débourser au moins 2 099.99 Dollars, mais vous obtenez également le CPU Core i7 et 512 Go de stockage à ce prix. Le modèle haut de gamme est proposé avec 32 Go de RAM et 2 To de stockage pour 3 099.99 Dollars.



TECHPOWERUP