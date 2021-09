Trust Gaming lance le microphone professionnel GXT 255+ ONYX.



La marque Trust Electronics Ltd, leader en matière d'accessoires numériques de qualité, a le plaisir de présenter son microphone professionnel GXT 255+ ONYX avec bras. Le microphone professionnel à membrane GXT 255+ ONYX, doté d'une configuration d'enregistrement cardioïde, permet aux utilisateurs de diffuser du contenu en continu dans la qualité sonore la plus élevée et la plus pure, ce qui le rend idéal pour les podcasts, les vlogs, les voix off, l'enregistrement de musique ou la diffusion en continu sur YouTube, Twitch et Facebook. Le Trust Gaming GXT 255+ ONYX Streaming Microphone est disponible sur Amazon au prix de £174.99. Il est actuellement en précommande et sera disponible à partir du 25 septembre.







Avec une configuration audio cardioïde, un support antichoc, un monitoring à latence zéro et un bras de perche en acier inclus, le microphone professionnel Trust Onyx offre tout ce qui est nécessaire pour un enregistrement audio de qualité studio. De plus, l'anneau d'éclairage LED réglable en six couleurs donne vie aux enregistrements de qualité. L'enregistrement est instantané et sans effort avec le Onyx grâce à sa simple connexion USB. Un hub avec un port USB supplémentaire est également inclus pour plus de commodité.







Conçu en pensant aux créateurs de contenu, ce microphone professionnel à membrane est adepte du streaming, de l'enregistrement et de la diffusion de tout type de contenu. Grâce à sa directivité cardioïde, le bruit de fond est réduit, ce qui rend ce microphone adapté aux podcasts, aux voix off, aux flux en direct et aux enregistrements d'instruments. Chaque son émis sera capturé avec la meilleure qualité possible.







La perche de qualité studio de l'Onyx est fabriquée en aluminium robuste pour réduire les sons indésirables dus aux vibrations. Le bras est entièrement réglable, ce qui permet aux utilisateurs de trouver la meilleure position et le meilleur angle pour enregistrer, tout en gardant un œil sur l'ergonomie. En se fixant sur une table, le support permet de gagner de la place et un câble caché permet de garder votre bureau propre.







Plusieurs caractéristiques professionnelles sont incluses dans le design de l'Onyx. Le support antichoc réduit le bruit de tout mouvement, tandis que le filtre anti-pop filtre les bruits parasites indésirables pour une qualité cristalline. En outre, le port de contrôle du casque à latence zéro permet aux utilisateurs d'écouter ce qu'ils enregistrent en temps réel, sans aucun délai. Sur le corps du microphone se trouve la molette de gain qui permet aux utilisateurs de régler rapidement la sensibilité audio. Il y a également une commande de sourdine facile d'accès sur le corps, qui allume la lumière LED lorsqu'elle est utilisée.



Disponibilité et Prix



Actuellement en précommande et disponible à partir du 25 septembre 2021. Le Trust Gaming GXT 255+ ONYX Streaming Microphone est disponible sur Amazon au prix de : 204.90 euros.



TECHPOWERUP