ADATA XPG dévoile le châssis Super Mid-Tower CRUISER.



XPG, fournisseur en pleine expansion de systèmes, composants et périphériques pour les joueurs, les pros de l'esport et les passionnés de technologie, annonce aujourd'hui le châssis super mid-tower XPG CRUISER. Le CRUISER est un châssis E-ATX de taille normale qui supporte les cartes mères E-ATX avec des dimensions (H x L x P) : 493 x 234 x 466 mm (19.40 x 9.21 x 18.35 in). Il est également doté du design Exoskeleton de XPG et d'un grand nombre d'autres caractéristiques que les joueurs et les passionnés de PC apprécieront. Il s'agit notamment de ports d'E/S polyvalents, comme une connexion USB 3.1 Gen 2 Type-C à haute vitesse, un filtre à poussière amovible et trois ventilateurs XPG VENTO 120 ARGB, pour n'en citer que quelques-uns.







Le design Exoskeleton de XPG est un langage visuel unique à XPG. Il maintient l'équilibre de la signature de XPG entre l'efficacité de la prise d'air et l'esthétique ARGB. Le panneau avant en verre du XPG CRUISER améliore la prise d'air tout en permettant aux ventilateurs XPG VENTO 120 ARGB inclus de briller à l'avant du châssis. Pour plus de commodité, un filtre à poussière magnétique situé sur le dessus du châssis est détachable pour un retrait rapide et un nettoyage sans souci.



Intérieur spacieux



Le compartiment pour bloc d'alimentation du XPG CRUISER permet d'accueillir des blocs d'alimentation d'une longueur maximale de 180 mm tout en restant compatible avec les options de blocs d'alimentation entièrement modulaires et fixes. Les plateaux de lecteurs combinés peuvent être déplacés horizontalement pour faire de la place aux câbles du bloc d'alimentation. Le XPG CRUISER dispose de sept emplacements PCI-E horizontaux et de deux emplacements d'installation verticaux et supporte des cartes graphiques d'une longueur maximale de 350 mm (sans radiateur à l'avant).



Trois ventilateurs XPG VENTO 120 ARGB



Les ventilateurs VENTO 120 dissipent la chaleur avec un débit d'air de 45,3 CFM. Malgré cette puissance de refroidissement étonnante, ils n'émettent que 23 dBA de bruit pour un jeu sans distractions. De plus, les ventilateurs VENTO sont équipés de neuf LED contrôlables via le logiciel RGB des principales marques de cartes mères.



Ports d'E/S et options de stockage polyvalents



Le XPG CRUISER offre un large éventail de ports d'E/S tels qu'un port Type-C USB 3.1 Gen 2 à haut débit, un port audio hybride et un bouton LED avec un contrôleur ARGB intégré. Il prend également en charge diverses options de stockage, notamment jusqu'à deux disques durs ou SSD de 2,5" à l'arrière du châssis et deux disques durs ou SSD de 2,5"/3,5" dans les baies de stockage pour lecteur combiné.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP