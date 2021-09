CASEKING nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Alpenföhn Dolomit Premium.



Le Dolomit Premium d'Alpenföhn est un refroidisseur de CPU haute performance à tour unique. Avec ses six caloducs et son puissant ventilateur de 120 mm, il est à la hauteur pour traiter des processeurs d'un TDP allant jusqu'à 210W. Le point fort de ce design noir mat est le ventilateur Wing Boost 3 ARGB avec son éclairage RVB à adressage numérique. Le système de montage Rock Mount 3 et le design asymétrique avec une grande compatibilité avec la RAM permettent une installation facile.



















Le refroidisseur de CPU Dolomit Premium d'Alpenföhn en un coup d'œil :



- Refroidisseur haute performance à tour unique avec 4 heatpipes,

- Puissant ventilateur Wing Boost 3 ARGB de 120 mm,

- Design minimaliste entièrement noir,

- Conception asymétrique avec une grande compatibilité avec la RAM,

- Configuration push/pull en option avec quatre clips de ventilateur inclus.



Refroidisseur monotour haute performance



Le Dolomit Premium est doté de six caloducs de 6 mm, qui sont intégrés dans la base en cuivre du refroidisseur. Le Dolomit Premium est livré avec un ventilateur Wing Boost 3 ARGB puissant et élégant. Grâce à sa pression statique élevée et à ses performances remarquables, le refroidisseur de CPU est capable de refroidir des CPU dont le TDP peut atteindre 210 watts.



Design et éclairage



Toutes les pièces du refroidisseur ont une finition noire mate. Le ventilateur Alpenföhn Wing Boost 3 ARGB est équipé de LED RVB adressables numériquement. Le fabricant a intégré deux anneaux dans le cadre du ventilateur, qui s'illuminent en 16,8 millions de couleurs. Les DEL projettent leur lumière de façon homogène sur la roue et sont reliées à la carte mère ou aux contrôleurs RVB par un connecteur RVB à 3 broches.



Compatibilité élevée et mise à niveau facile



La conception asymétrique assure une haute compatibilité avec les modules de RAM. Cela vous permet d'utiliser le module de RAM de votre choix sans être limité en taille et en forme. Grâce au système Rock Mount 3, le Dolomit Premium d'Alpenföhn est facile à monter et garantit une compatibilité élevée avec les sockets de CPU Intel et AMD. L'emballage comprend la pâte thermique haut de gamme Thermal Grizzly Hydronaut et quatre clips pour ventilateurs. Ces derniers peuvent être utilisés pour monter un deuxième ventilateur afin d'obtenir une performance de refroidissement maximale dans une configuration push-pull.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 59.90 euros.



Pour plus d'informations sur le ventirad ALPENFÖHN, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Il existe aussi deux autres modèles de disponible :



- Alpenföhn Dolomit Advanced (49.90 euros) : Cliquez ICI,

- Alpenföhn Dolomit - 92 mm - black (37.90 euros) : Cliquez ICI.



CASEKING