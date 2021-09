Intel Core i9-12900K "Alder Lake" bat le Ryzen Threadripper 2990WX à Cinebench R23 nT.



Un prétendu Intel Core i9-12900K "Alder Lake-S" est montré en train de battre le processeur 32-core AMD Ryzen Threadripper 2990WX HEDT au benchmark favori d'AMD, Cinebench R23, dans son test multi-threaded (nT). À ce stade, on ne sait pas si le i9-12900K est overclocké, mais l'instance CPU-Z dans la capture d'écran indique 5,30 GHz, ce qui pourrait très bien être la fréquence du processeur stock Thermal Velocity Boost. L'échantillon a obtenu plus de 30 000 points, ce qui le place au-dessus du score de référence du Threadripper 2990WX dans Cinebench.



Le 2990WX est basé sur la microarchitecture "Zen+" et est sorti en 2018, mais c'est une puce à 32 cœurs/64 threads qui aurait dû déchirer cette charge de travail de rendu. Le i9-12900K, quant à lui, possède huit cœurs de performance "Golden Cove" dotés d'HyperThreading, en plus de huit cœurs d'efficacité "Gracemont" dépourvus de HTT. Ce benchmark a été exécuté sous Windows 10, qui ne connaît pas le Intel Thread Director, un composant matériel qui optimise l'utilisation des deux types de cœurs du processeur. Windows 11 est connu pour offrir une meilleure prise en compte des architectures à cœur hybride. L'échantillon i9-12900K est éventuellement installé sur une carte mère Gigabyte Z690 AORUS Ultra et dispose de 32 Go de mémoire DDR5-5200 (deux modules, logiquement quatre canaux de 40 bits).







Il s'agirait d'un acte de massacre de la part d'Alder Lake, car son équipage hétéroclite de 8+8 cœurs est capable de surmonter un énorme déficit de nombre de cœurs de processeur par rapport au Threadripper 2990WX. À son crédit, le 2990WX est un processeur vieux de 3 ans basé sur un cœur dont l'IPC est bien inférieur à celui de "Golden Cove". Il est également doté d'une disposition de mémoire DDR4 à 2+2 canaux sous-optimale qu'AMD a corrigée plus tard avec le contrôleur de mémoire centralisé sur l'IOD, avec la série Threadripper 3000.



TWITTER (REHWK)