HP annonce une paire de nouveaux moniteurs USB-C pour la productivité.



Lentement, mais sûrement, l'USB-C semble gagner en popularité auprès des fabricants d'écrans et les offres les plus récentes de HP, le moniteur HDR 4K U32 et le moniteur incurvé WQHD M34d, sont tous deux dotés de ports USB-C avec un mode DP Alt et une puissance délivrée de 65 W. Comme le nom du produit l'indique, l'U32 affiche une résolution de 3840x2160 pixels à 60 Hz et le M34d une résolution de 3440x1440 pixels, mais avec une fréquence de rafraîchissement variable de 48-100 Hz.



L'U32 est livré avec une dalle IPS 10 bits (8 bits + FRC) de 31,5 pouces avec ce que nous présumons être une luminosité maximale de 400 nits et un rapport de contraste de 1000:1. La connectivité se compose d'un port DP 1.2, d'un port HDMI 2.0, du port USB-C susmentionné, de trois ports USB-A 3.2 Gen 1 (alias USB 3.0) et d'une prise casque de 3,5 mm. L'U32 utilise une brique d'alimentation externe, il y a donc également une prise d'alimentation de type barrel plug.















Le M34d ne bénéficie pas du traitement HDR et son écran VA de 34 pouces n'offre malheureusement qu'une luminosité de 250 nits (ou peut-être 300 nits selon le site HP que vous consultez), avec un rapport de contraste dynamique de 3500:1. La connectivité est très similaire à celle de l'U32, mais vous disposez ici d'un port USB-B et d'un port USB-A supplémentaire, ce qui suggère qu'il puisse y avoir une fonctionnalité KVM intégrée ici, même si ce n'est pas explicitement mentionné. L'alimentation est intégrée au moniteur.















Les deux modèles sont fournis avec un câble USB-C, ainsi qu'un câble HDMI, l'U32 étant également équipé d'un câble DP. Le U32 est accompagné d'une garantie de trois ans, tandis que le M34d doit se contenter d'une garantie d'un an seulement.



L'U32 devrait être vendu au détail pour environ 499 Dollars lorsqu'il sera disponible le mois prochain, tandis que le M34d est disponible pour environ 530 Dollars dès maintenant.



