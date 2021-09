Seagate présente l'IronWolf 525 M.2 NVMe SSD pour NAS.



Seagate présente aujourd'hui l'IronWolf 525, une gamme de SSD M.2 NVMe pour les applications NAS. Construits dans le format M.2-2280, ces disques tirent parti de l'interface PCI-Express 4.0 x4 et sont proposés dans des capacités de 500 Go (modèle : ZP500NM30002), 1 To (ZP1000NM30002) et 2 To (ZP2000NM30002). Ce qui distingue ces disques, c'est leur endurance. Seagate annonce 2 800 TBW pour la variante de 2 To, 1 400 TBW pour la variante de 1 To et 700 TBW pour le 500 Go. Les disques sont couverts par une garantie de 5 ans. Sous le capot, la série Seagate IronWolf 525 combine une variante haute endurance de la mémoire flash KIOXIA 96-layer 3D TLC NAND, avec un contrôleur Phison E16-series.







En termes de performances, la variante 2 To offre jusqu'à 740 000 IOPS en lecture aléatoire 4K, jusqu'à 700 000 IOPS en écriture aléatoire 4K, jusqu'à 5000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 4400 Mo/s en écriture séquentielle. La variante 1 To offre jusqu'à 760 000 IOPS en lecture aléatoire 4K, jusqu'à 700 000 IOPS en écriture aléatoire 4K, jusqu'à 5000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 4400 Mo/s en écriture. La variante 500 Go est la plus lente, avec jusqu'à 420 000 IOPS en lecture aléatoire 4K, jusqu'à 630 000 IOPS en écriture aléatoire 4K, jusqu'à 5000 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu'à 2500 Mo/s en écriture séquentielle.



Seagate n'a pas révélé les prix, mais nous nous attendons à ce que ces disques remplacent à terme la série IronWolf 510, avec la variante 500 Go pour environ 100 Dollars, la variante 1 To pour environ 180 Dollars et la variante 2 To pour environ 370 Dollars.



TECHPOWERUP