AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.9.2. Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de ses pilotes Radeon Software Adrenalin, garantissant la meilleure expérience possible aux utilisateurs de GPU AMD. La dernière révision des pilotes introduit la prise en charge de World War Z : Aftermath, et du MMORPG Amazon's New World. Outre cette prise en charge initiale des jeux, les pilotes offrent également une amélioration des performances allant jusqu'à 13 % dans Diablo II : Resurrected. Cette augmentation de performance semble résoudre un goulot d'étranglement de rendu rencontré avec la carte graphique RX 6700 XT à la résolution 4K, avec les paramètres très élevés activés.











AMD a également corrigé quatre problèmes en suspens avec cette version du pilote. La section CPU Additional Metrics dans l'onglet Performance devrait maintenant s'afficher pour tous les utilisateurs ; les messages d'erreur de compatibilité lors du chargement d'un profil de réglage précédemment enregistré ne devraient plus apparaître ; l'eau ne devrait plus s'évaporer spontanément dans Hitman III pour les utilisateurs de la série RX 6000 ; l'Overclock automatique du CPU dans Radeon Software ne devrait plus être absent pour les utilisateurs qui utilisent un CPU de la série AMD 5000 avec une carte graphique de la série RX 6000.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP