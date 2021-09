L'application Windows 11 de Microsoft pour le bilan de santé du PC est de retour et plus performante que jamais.



Peu après l'annonce de Windows 11 au début de l'été, Microsoft a mis à disposition son bilan de santé du PC pour permettre aux utilisateurs de Windows 10 de savoir si leur appareil répondait aux exigences minimales pour la mise à niveau. Cependant, l'application n'a fait que frustrer les utilisateurs avec ses messages d'erreur peu clairs et son manque d'explication sur les raisons pour lesquelles les systèmes étaient étiquetés comme incompatibles avec Windows 11.







"Sur la base des commentaires reçus jusqu'à présent, nous reconnaissons qu'elle n'était pas entièrement préparée pour partager le niveau de détail ou de précision que vous attendiez de nous sur les raisons pour lesquelles un PC Windows 10 ne répond pas aux exigences de mise à niveau", écrivait Microsoft en juin. L'entreprise a ensuite supprimé l'application tout en intégrant des modifications pour la rendre plus conviviale.







L'application PC Health Check est de retour et tout le monde (pas seulement les Windows Insiders) peut la télécharger pour voir si son système est digne de Windows 11.



En l'état actuel des choses, voici la configuration de base nécessaire pour passer à Windows 11 :



- Processeur : processeur 64 bits à 1 GHz (double cœur ou mieux),

- RAM : 4 GO,

- Stockage : 64 GO,

- Micrologiciel système : UEFI, compatible Secure Boot,

- TPM : Trusted Platform Module (TPM) version 2.0,

- Carte graphique : Compatible DirectX 12 ou supérieur avec pilote WDDM 2.0,

- Affichage : Haute définition (720p) supérieure à 9 pouces en diagonale, 8 bits par canal de couleur.



L'exigence qui a bloqué la plupart des utilisateurs sont la prise en charge obligatoire de la TPM 2.0. Cependant, Microsoft a également été critiqué pour avoir exclu les processeurs Ryzen 1000 de première génération et les processeurs Intel Core de 7e génération et plus anciens. Microsoft a ensuite mis à jour ses exigences en matière de processeurs pour inclure les puces de 7e génération suivantes : Core X-Series, Xeon W-Series et Core i7-7820HQ.







Grâce à la mise à jour de l'application PC Health Check, les utilisateurs peuvent désormais se faire une idée précise des lacunes de leur système actuel ou savoir s'ils ont le feu vert pour procéder à la mise à niveau vers Windows 11. J'ai lancé l'utilitaire sur un ordinateur portable ASUS VivoBook 15 (F512JA-OH36) et j'ai été heureux d'apprendre qu'il est entièrement compatible avec Windows 11.



Si vous voulez essayer l'application PC Health Check et vous assurer que vous êtes prêt pour la grande mise à niveau, cliquez sur le lien de téléchargement au bas du site Web de Microsoft Introduction à Windows 11.



