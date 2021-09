CORSAIR sort sa nouvelle souris gaming M65 RGB ULTRA.



CORSAIR (NASDAQ : CRSR), un leader mondial dans le domaine des équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui l’arrivée des nouveaux modèles de la célèbre gamme de souris gaming hautes performances M65 : la M65 RGB ULTRA et, pour la première fois, la M65 RGB ULTRA WIRELESS. Combinant une forme iconique et une construction en aluminium qui fait la réputation de la gamme M65 auprès des gamers depuis plus de dix ans, ces nouvelles souris intègrent les technologies gaming dernier cri pour que vous soyez parfaitement préparé aux compétitions de haut niveau.







Avec leur châssis familier, les M65 RGB ULTRA et M65 RGB ULTRA WIRELESS sont au sommet de l’innovation technologique des souris CORSAIR. Le capteur optique CORSAIR MARKSMAN de 26 000 DPI offre une précision exceptionnelle, personnalisable par incréments d’un DPI. À cela viennent s’ajouter les boutons CORSAIR QUICKSTRIKE dotés d’un système sans interstice entre les clics gauche et droite et les switchs OMRON optiques, pour un délai de réponse instantané.



Ces clics sont ensuite transmis à votre ordinateur grâce à la technologie d’hypertraitement CORSAIR AXON 8000 Hz pour la M65 RGB ULTRA ou à la technologie SLIPSTREAM WIRELESS 2000 Hz pour la M65 RGB ULTRA WIRELESS. Ces prouesses permettent d’obtenir une souris capable d’enregistrer et de transmettre vos actions à la vitesse de l’éclair, que vous possédiez la version filaire ou sans fil.







Les vétérans du gaming sur PC reconnaîtront immédiatement ces deux souris grâce à leur célèbre châssis en aluminium et leur design unique idéal pour tous les styles de prise en main. Le système d’ajustement pondéral fait son grand retour et permet aux joueurs de trouver le poids idéal dans une plage de 18 grammes afin de bénéficier d’une expérience de jeu des plus confortables.







En réponse à de nombreuses demandes, la M65 est désormais disponible en version sans fil pour la première fois. Se connectant via la technologie SLIPSTREAM WIRELESS à la latence inférieure à 1 ms ou le Bluetooth, la M65 RGB ULTRA WIRELESS présente jusqu’à 18 mètres de portée et une autonomie de batterie atteignant 120 heures, pour des parties en toute liberté pendant des jours.







Les M65 RGB ULTRA et M65 RGB ULTRA WIRELESS sont toutes les deux équipées de la technologie Sensor Fusion, une autre grande première pour les souris CORSAIR. Ce gyroscope 6 axes associé à un accéléromètre détecte immédiatement lorsque vous soulevez la souris, permettant d’obtenir une distance de décollage ultrafaible pour éviter tout mouvement erratique accidentel lorsque vous repositionnez la souris en pleine partie. Le gyroscope peut également être programmé à l’aide du logiciel CORSAIR iCUE au niveau des mouvements d’inclinaison pour pouvoir y mapper des commandes en jeu, comme par exemple le rechargement ou changement d’arme, via de simples et rapides mouvements de souris.



Associant son célèbre design intemporel et de puissantes technologies pour se maintenir en tête des compétitions actuelles les plus féroces, les M65 RGB ULTRA et M65 RGB ULTRA WIRELESS vous offrent des performances ultrarapides et ultraprécises pour que chacun de vos clics compte.



Disponibilité, garantie et tarifs



Elles sont toutes deux disponibles sur le site de CORSAIR.



Les Tarifs :



- CORSAIR M65 RGB ULTRA : 79.99 euros,

- CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS : 129.99 euros.



Pour plus d'informations :



- CORSAIR M65 RGB ULTRA : Cliquez ICI,

- CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS : Cliquez ICI.



CORSAIR