EK lance le Quantum Power Bundle Magnitude X360 D-RGB.



EK, lance le EK-Quantum Power Bundle Magnitude X360 D-RGB. Ce bundle de refroidissement liquide personnalisable D-RGB entièrement adressable est doté du bloc d'eau pour CPU le plus avancé d'EK à ce jour. Tous les produits de refroidissement liquide du bundle partagent le même langage de conception haut de gamme et sont destinés aux utilisateurs qui recherchent les solutions de refroidissement par eau les plus puissantes du marché. Le client doit sélectionner le bloc CPU approprié pour le socket CPU, la finition/couleur de montage souhaitée et le ventilateur. Le système EK remplira ensuite automatiquement le chariot avec tous les composants nécessaires pour assembler une boucle de refroidissement par eau.







Ces offres groupées Quantum Magnitude comprennent également des extras gratuits pour simplifier le processus et vous offrir davantage d'options de personnalisation :



- Bouteille de remplissage pliable EK-Loop,

- Outil de découpe de tube souple EK-Loop,

- Pack de colorants EK-Cryofuel,

- EK-RES X3 - Support 60 mm.



Disponibilité et prix



L’EK-Quantum Power Bundle Magnitude X360 D-RGB est désormais disponible à la commande sur la boutique en ligne EK, à partir de 743.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP