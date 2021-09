Les sorties Netflix de la semaine #65.







Dear White People – Saison 4



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Des étudiants noirs font face aux affronts quotidiens et aux décisions polémiques d’une prestigieuse fac américaine pas aussi « post-raciale » qu’elle ne le paraît.



Blood and water – Saison 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Après l’avoir croisée à une fête, une ado du Cap cherche à savoir si la championne de natation d’une école privée est bien sa sœur qui a été enlevée à la naissance.



Searching



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Après la disparition de sa fille de 16 ans, David tente de retrouver sa trace à l’aide de son ordinateur, des réseaux sociaux, et de la policière chargée de l’enquête.



Les autres sorties NetFix :



- Histoires d’amour et d’autisme – Saison 2,

- Love on the spectrum – Saison 2,

- Billy Milligan : Ces monstres en lui – Saison 1,

- Confession d’une fille invisible,

- L’intrusion,

- Jaguar – Saison 1,

- My Little Pony, nouvelle génération,

- Sermons de minuit (Midnight Mass) par Mike Flanagan,

- Braqueurs – Saison 1,

- The Starling.



VON GURU