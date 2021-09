Le navigateur web Opera GX compatible CORSAIR iCUE.







Nous vous parlions la semaine dernière de l'intégration de l'application CORSAIR iCUE 4 pour le jeu Far Cry 6. Nous apprenons désormais qu'une autre intégration de l'iCUE est disponible pour les périphériques CORSAIR.







L'éditeur Opera Software annonce en effet que son navigateur web Opera GX dédié aux joueurs est désormais compatible avec le logiciel CORSAIR. Concrètement, lorsque certaines actions sont effectuées par l'utilisateur ou lorsque certains événements se produisent, les périphériques CORSAIR peuvent s'illuminer avec une animation RGB personnalisée. Les actions supportées sont par exemple le démarrage du navigateur, l'ouverture ou la fermeture d'un onglet, la fin d'un téléchargement, l'activation/désactivation des limiteurs matériels... Il est aussi possible d'importer une animation GIF et de la "jouer" sur les périphériques CORSAIR notamment lors de la réception d'une notification de la part d'un service de communication tel que Discord, Twitch, Telegram, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp ou Instagram.



L'intégration iCUE pour le navigateur Opera GX requiert les versions 3.38.61, 4.12.214 ou supérieures de l'iCUE. Il suffit par ailleurs d'activer les intégrations logicielles des jeux dans les paramètres d'iCUE.



Pour information, les périphériques RGB CORSAIR ne sont pas les premiers à pouvoir être synchronisés avec Opera GX puisque c'est déjà possible depuis la fin 2020 avec les périphériques de jeu Razer et leur technologie Chroma.



Le navigateur web Opera GX est bien évidemment issu d'Opera mais son interface a été pensée pour les gamers. Il propose par exemple des thèmes de couleurs personnalisables ainsi qu'un mode d'affichage sombre ou clair et l'accès direct dans la barre latérale à certaines applications dédiées aux joueurs comme les diffusions Twitch et les discussions Discord. Une autre fonctionnalité permet de définir des limiteurs, c’est-à-dire un niveau de ressources à ne pas dépasser par le navigateur en terme d'utilisation CPU et mémoire ou encore de consommation de bande passante réseau. Tout cela pour s'assurer que le jeu en cours d'exécution en parallèle ne soit pas impacté par la navigation sur Internet. Enfin, le GX Corner permet d'obtenir des jeux gratuits et des informations sur les derniers jeux à paraître.



Une petite vidéo de démonstration : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers CORSAIR iCUE 4.14.179 WHQL pour Windows 7/8/8.1/10 64 bits (x64) : Cliquez ICI.

- Navigateur Opera GX pour Windows 7/8/8.1/10 : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS