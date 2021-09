Les souris de jeu de la série PRO de ROCCAT prennent en charge l'analyseur de latence Reflex de NVIDIA.



Les souris de jeu de la série PRO de ROCCAT, qui comprennent la Kone Pro, la Kone Pro Air et la Burst Pro, sont toutes compatibles avec l'analyseur de latence NVIDIA Reflex. NVIDIA Reflex est une suite révolutionnaire de technologies qui optimisent et mesurent la latence du système afin d'offrir un avantage compétitif ultime. Les écrans NVIDIA G-SYNC équipés de Reflex possèdent le premier et le seul analyseur de latence du système au monde qui détecte les clics provenant des souris de jeu équipées de Reflex et mesure le temps nécessaire pour que les pixels résultants (éclair d'arme) changent à l'écran. Les joueurs sur PC peuvent commencer chaque match en toute confiance, sachant que leur système fonctionne avec la latence la plus faible possible.







En utilisant les souris Kone Pro, Kone Pro Air ou Burst Pro de ROCCAT en conjonction avec un écran NVIDIA G-SYNC avec NVIDIA Reflex, les joueurs peuvent mesurer et améliorer la latence de l'ensemble du périphérique et du système de bout en bout. Il n'y a qu'un nombre limité de souris de jeu pour PC vérifiées par NVIDIA pour obtenir cette désignation.



"Notre objectif est toujours que les produits ROCCAT donnent aux joueurs un avantage concurrentiel, et associer la vitesse des commutateurs optiques Titan de nos souris Pro à la capacité de réduire la latence du système grâce à la technologie Reflex de NVIDIA permet d'atteindre cet objectif ", a déclaré René Korte, fondateur de ROCCAT et General Manager des produits PC chez Turtle Beach. "NVIDIA cherche à améliorer l'expérience de tous les joueurs d'esports, et nos souris Pro, légères et rapides comme l'éclair, sont conçues pour atteindre cet objectif. Nous sommes ravis de nous associer à NVIDIA pour que chaque clic compte".



"NVIDIA Reflex donne aux joueurs compétitifs une mesure précise de la latence du système ", a déclaré Seth Schneider, chef de produit Esports chez NVIDIA. "L'utilisation des souris Pro de ROCCAT avec Reflex permet aux joueurs de compétition d'optimiser avec précision leurs paramètres et de se lancer en toute confiance dans la bataille ".



