Creative Technology annonce son nouveau micro Creative Live! Mic M3. Celui-ci est USB « plug-and-play » et permet aux utilisateurs de se faire entendre comme des professionnels, à la fois en streaming, en jeu ou même lors de conférences en ligne. Sa prise en charge des modes cardioïde et omnidirectionnel participe à un enregistrement de qualité studio. Le contrôle en temps réel fait du micro Creative Live! Mic M3 la solution audio polyvalente parfaite tant pour la création de contenu que l’optimisation des communications sur PC et Mac.

Le micro Creative Live! Mic M3 offre une polyvalence accrue : il bénéficie de deux capsules à condensateur de 14mm pour opérer en mode cardioïde et omnidirectionnel. L’utilisateur peut facilement passer d’un mode d’enregistrement à l’autre via le bouton de contrôle. Le mode cardioïde, focalisé sur l’avant du micro, est la meilleure solution pour capturer les sons émis directement devant le micro : il est donc plus approprié pour l’enregistrement d’une seule personne, lors de la diffusion d’un jeu en streaming par exemple. De son côté, le mode omnidirectionnel permet un enregistrement toute direction pour capturer, de manière égale, les sons de toute provenance : idéal pour une utilisation en groupe comme lors de l'enregistrement d’un podcast avec deux ou trois personnes.



Avec un enregistrement haute résolution allant jusqu’à 24-bit / 96 kHz, le micro Creative Live! Mic M3 propose une qualité supérieure et ce peu importe le type d’utilisation : streaming, enregistrement de podcast mais également conférence en ligne ou simples conversations. Le micro Creative Live! Mic M3 propose également un bouton « mute » et un système de contrôle permettant de facilement modifier ses réglages en un rien de temps.



Équipé d’une prise casque, d’un filtre anti bruit détachable et d’un support de table réglable, le Creative Live! Mic M3 est le micro idéal pour les créateurs de contenus mais aussi les télétravailleurs avec un son clair et une qualité studio, le tout à moindre coût.



PRIX ET DISPONIBILITÉ

Le micro Creative Live! Mic M3 est commercialisé au prix de 59,99€ et est disponible sur Creative.com.

