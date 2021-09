NVIDIA nous propose : Les GeForce 472.12 Games Ready.



NVIDIA a publié ce qui pourrait être son premier pilote officiel GeForce Game Ready avec une optimisation pour la sortie (RTM) du système d'exploitation Windows 11. Les pilotes GeForce 472.12 sont "Games Ready" pour Windows 11, avec toutes les nouvelles fonctions graphiques introduites par le système d'exploitation. Les pilotes offrent également une optimisation pour "Alan Wake Remastered", y compris la prise en charge de DLSS, qui double les taux de trame en 4K UHD. La prise en charge de NVIDIA Reflex sur " Deathloop " est également ajoutée, ainsi que les lancements de " Diablo II : Resurrected ", " Far Cry 6 ", " Hot Wheels Unleashed ", " Industria ", " New World " et " World War Z : Aftermath ". Les pilotes introduisent également CUDA 11.4.







NVIDIA a également corrigé une poignée de problèmes. Un bégaiement remarqué dans "Watch_Dogs Legion" avec la barre de redimensionnement activée, a été corrigé. Un crash de jeu avec "Battlefield V" en mode DirectX 12 et HDR activé, a été corrigé. Les vitesses d'horloge du GPU restaient bloquées au maximum avec "Redshift3D" a été corrigé. Un bogue avec le paramètre du facteur d'upscaling dans le panneau de configuration NVIDIA a été corrigé.



Game Ready



- Windows 11,

- Alan Wake Remastered,

- Deathloop (NVIDIA Reflex technology),

- Diablo II: Resurrected,

- Far Cry 6,

- Hot Wheels Unleashed,

- Industria,

- New World,

- World War Z : Aftermath.



GFE Settings



- Bravely Default II,

- Deathloop,

- GRIT,

- Icarus,

- Myst (2021),

- NBA 2K22,

- Pathfinder: Wrath of the Righteous,

- The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki,

- Twelve Minutes,

- Vampire : The Masquerade - Bloodhunt.



Problèmes corrigés



- [Watch Dogs Legion] : Des bugs peuvent se produire dans le jeu lorsque ReBAR est activé. [3356008]

- [Battlefield V] [DirectX 12] : Le jeu peut se planter lorsque la fonction HDR est activée. [3353767]

- [Redshift3D] : Les horloges du GPU peuvent rester bloquées à la vitesse maximale. [3324452]

- [Panneau de configuration NVIDIA] : Après la surinstallation du pilote à l'aide de l'installation express lorsque la mise à l'échelle du GPU est activée, le facteur de mise à l'échelle 0,59x est absent de la liste des résolutions de mise à l'échelle du Panneau de configuration NVIDIA (page Affichage > Modifier la résolution). [200765424]



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP