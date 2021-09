ZALMAN présente la série Acrux d'alimentations haute puissance de qualité supérieure.



ZALMAN a présenté aujourd'hui la gamme Acrux de blocs d'alimentation haut de gamme à haute puissance. Offrant un câblage entièrement modulaire, ces alimentations sont proposées dans des variantes de 1000 W et 1200 W.















Toutes deux sont équipées de deux EPS à 4+4 broches, et alors que le modèle 1000 W offre six PCIe à 6+2 broches, le modèle 1200 W en offre huit. Sous le capot se trouve une conception de condensateurs 100 % japonais avec des rails +12 V uniques, une efficacité 80 Plus Platinum, un PFC actif, une commutation DC-to-DC et des protections contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits. Un ventilateur de 135 mm à palier dynamique fluide garde les choses au frais et reste éteint jusqu'à 1/3 de la charge nominale de l'alimentation (dans une limite thermique). Vous obtenez un câblage modulaire complet.



La société commencera à vendre ces deux produits à la fin du mois de septembre 2021, pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP