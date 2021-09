ASUS met à jour le clavier ROG Falchion avec des commutateurs mécaniques Homebrew ROG NX.



ASUS a rafraîchi le clavier de jeu mécanique 65% compact ROG Falchion avec des commutateurs mécaniques homebrew. Le clavier initialement lancé en juillet 2020 avec des commutateurs Cherry MX Red, et son remplaçant sur les étagères des magasins, le nouvel ASUS ROG Falchion NX, dispose de commutateurs ASUS ROG NX Red.















Les derniers offrent une course des touches de 1,8 mm et une force d'actionnement minimale de 40 gf. Il conserve le panneau lumineux en feutre sur le côté gauche qui peut être utilisé pour le défilement (en faisant glisser le doigt), pour passer d'une macro à l'autre et comme indicateur de batterie. Le reste du design et des fonctionnalités du clavier reste identique à l'original.



ASUS devrait lancer officiellement le ROG Falchion NX aux alentours du 23 septembre 2021, pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP