XFX lance la carte graphique Radeon RX 6900 XT Speedster ZERO WB.



XFX a officiellement lancé la Radeon RX 6900 XT Speedster ZERO WB, une carte graphique qu'elle avait annoncée le mois dernier. Le nouveau produit phare de la société, la Speedster ZERO WB est une carte graphique avec un bloc d'eau à couverture complète monté en usine, pour ceux qui ont des installations de refroidissement liquide DIY. Elle semble être basée sur un tout nouveau PCB avec une configuration VRM 14+2 phases plus élaborée que celle de la RX 6900 XT Speedster MERC 319 refroidie par air, qui tire son énergie d'un trio de connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches.



















Sous le capot se trouve un silicium XTXH "Navi 21" de 7 nm, qui est capable de soutenir des horloges 10% plus élevées que le "Navi 21" standard, et XFX affirme qu'il a débloqué la limite du curseur d'overdrive (l'overclock maximum de facto), au-delà de 3 GHz. En sortie de boîte, la carte est livrée avec une fréquence de boost maximale de 2525 MHz, contre 2250 MHz en référence AMD. Le bloc d'eau provient d’EK Water Blocks, et combine un matériau primaire en cuivre nickelé avec un dessus acrylique légèrement givré qui est constellé de LED RGB adressables.



XFX n'a pas révélé le prix.



