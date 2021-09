EVGA X570 DARK : L'une des plus puissantes cartes mères d'overclocking AMD Ryzen AM4 à ce jour.



Le fleuron d'EVGA et première carte mère AMD AM4 pour les CPU Ryzen Desktop, la X570 DARK, a été photographiée en détail. Nous avons déjà eu l'occasion de voir la carte mère le mois dernier, mais les dernières photos nous montrent encore plus cette conception puissante et overclocking-friendly sur la sortie X570 d'EVGA.







La carte mère EVGA X570 DARK reçoit un regard détaillé et des premières impressions d'overclocking de la part d'un overclocker, DANOCP







La carte mère EVGA X570 DARK n'est pas une carte mère traditionnelle, et ce, pour plusieurs raisons. Elle est conçue uniquement pour les CPU AMD Ryzen Desktop de niveau enthousiaste et offre une qualité de construction de niveau enthousiaste et un socket placé horizontalement qui joue un rôle clé en poussant les overclocks de mémoire à leur limite.







Le X570 DARK d'EVGA est équipé du socket AM4 et supporte les processeurs AMD Ryzen Desktop jusqu'à Zen 3. Le socket du CPU est alimenté par deux connecteurs à 8 broches qui sont situés à côté des connecteurs d'alimentation à 24 broches, qui sont tous à angle droit pour faciliter la gestion des câbles. Jacob Freeman d'EVGA a confirmé que la puce est une variante 'X570S' puisqu'elle ne dispose pas d'une solution de refroidissement actif.







Carte mère EVGA X570 DARK DANOCP Unboxing & First Look : (Crédits image : DANOCP) :



















La carte est dotée d'un impressionnant VRM numérique à 16 phases et la chose la plus remarquable, à côté de l'alimentation, est la présence d'énormes dissipateurs thermiques à ailettes en aluminium. Il y a au moins trois ensembles de ces dissipateurs couvrant les VRM et le PCH, qui sont tous interconnectés par un énorme caloduc en cuivre. Ces dissipateurs sont recouverts d'un joli cadre métallique qui mène à la plaque d'E/S qui présente un logo 'X570 DARK' éclairé en RGB. En outre, EVGA a intégré deux ventilateurs PWM dans la plaque I/O qui soufflent de l'air vers le dissipateur thermique pour un refroidissement accru.



En ce qui concerne les emplacements mémoire, il y a deux emplacements DIMM DDR4 qui sont prévus pour supporter des vitesses de 5333 MHz+ (OC). La raison pour laquelle ils sont placés horizontalement d'une manière non traditionnelle est de déplacer les voies plus près du socket du processeur, permettant une meilleure signalisation et en retour, des vitesses de mémoire plus élevées que la conception traditionnelle. Vous serez limité par des capacités de 64 Go seulement, mais c'est plus que suffisant pour une plateforme grand public. En ce qui concerne l'expansion, EVGA a prévu deux PCIe Gen 4.0 x16, un seul PCIe Gen 3.0 x4, et 2 slots M.2 dont l'un est compatible Gen 4. Tous les emplacements M.2 sont situés entre une plaque de dissipation thermique volumineuse qui a l'étiquetage 'DARK' sur le dessus.



Nous avons déjà vu quelques chiffres d'overclocking impressionnants et des benchmarks mis en avant par KINGPIN en utilisant la carte mère X570 DARK sur les CPUs AMD Ryzen 5000 & Ryzen 5000G.



Certains d'entre eux sont affichés ci-dessous :



















L'overclocker allemand, DANOCP, a soumis ses propres chiffres d'overclocking et a affiché un FCLK de 2066 MHz (1:1) et un overclock de 4,8 GHz sur l'AMD Ryzen 9 5950X cadencé à 4,8 GHz (all-core), ce qui est assez impressionnant compte tenu du fait que cela a été fait avec un refroidissement à l'eau standard et non un refroidissement LN2.



Vous pouvez voir les résultats du test ci-dessous :































Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la carte mère EVGA X570 DARK :



- Augmentation de 150% du contenu du Socket Gold,

- Support 2-Way SLI + PhysX,

- Construite pour EVGA ELEET X1,

- Double connecteurs EVGA Probe-It,

- Support logiciel EVGA ELEET X1,

- Le dernier BIOS GUI d'EVGA avec OC Robot et le test de stress In-BIOS,

- HDMI 2.0b, et DisplayPort 1.4,

- VRM numérique 16 phases à haute efficacité,

- Nouveau module sans fil EVGA intégré avec Intel Dual-band WiFi 6/BT5.2 avec antenne externe,

- Capteurs ARGB et RGB intégrés contrôlés par EVGA ELEET X1,

- Boutons d'effacement du CMOS, d'alimentation et de réinitialisation intégrés,

- Surveillance de la température et de la tension à bord,,

- PCI Express Gen 4

- Commutateurs de désactivation PCIe,

- Audio HD Realtek 7.1 canaux + EVGA NU Audio,

- Emplacements PCIe renforcés,

- Le bouton SafeBoot permet de réinitialiser la carte mère et d'accéder au BIOS avec les derniers paramètres connus sans effacer le CMOS,

- L'interrupteur Slow Mode verrouille le multiplicateur du CPU au niveau le plus bas possible pour permettre aux utilisateurs de basculer entre l'OC maximum et les basses vitesses en temps réel,

- Le flashage SPI via USB vous permet de flasher vôtre BIOS sans CPU,

- Supporte les processeurs AMD Ryzen 5000,

- Support triple BIOS.



Le stockage comprend 8 ports SATA III et un seul port U.2 (tous à angle droit). Pour ceux qui vont pousser les voies PCIe sur les cartes mères, il y a un connecteur d'alimentation supplémentaire à 6 broches fourni à côté du PCB audio. Les entrées/sorties comprennent une prise audio 7.1, 4 USB 3.1 Gen 2 Type-A, 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 USB 3.1 Gen 1, PS/2, double antenne, double carte réseau Intel 2.5GbE, ports HDMI/DP. Il y a également deux connecteurs Probelt et des indicateurs POST multifonctions à côté des interrupteurs de réinitialisation du BIOS et d'alimentation de la carte mère.



Actuellement, il n'y a aucun mot sur le prix ou la disponibilité, mais attendez-vous à ce que la carte mère EVGA X570 DARK coûte plus de 600 Dollars au lancement.



WCCFTECH