Gigabyte lance le moniteur de jeu M32U 4K.



Le M32U sera le cinquième moniteur de jeu de Gigabyte et le deuxième à ne pas porter la marque Aorus. Son design est identique à celui du M32Q et ses spécifications sont également très similaires, puisque les deux moniteurs reposent sur un panneau IP ultra rapide de 31,5 pouces. La grande différence ici est évidemment la résolution, puisque le M32U arbore une dalle 4K 3840x2160 et cette fois, il semble que le rétroéclairage ait été légèrement amélioré, puisque nous sommes en présence d'une certification HDR400, même si les deux modèles offrent une luminosité typique de 350cd/m².















En revanche, la saturation des couleurs n'est pas aussi bonne à 90 % DCI-P3 ou 123 % sRGB, même s'il s'agit d'une dalle 8 bits + FRC plutôt que 8 bits pour le M32Q. La fréquence de rafraîchissement peut atteindre 144 Hz pour les PC et 120 Hz pour les consoles, avec un temps de réponse MPRT de 1 ms. Les entrées se composent de deux ports HDMI 2.1, d'un port DisplayPort 1.4 avec DSC et d'un port USB-C avec mode DP-Alt. L'écran dispose également d'une entrée USB 3.0 de type B et de trois sorties de type A, ainsi que d'une prise casque et, comme pour les précédents écrans Gigabyte, celui-ci prend en charge la fonctionnalité KVM. Enfin, nous avons une paire de haut-parleurs de 3 W intégrés.



Aucun mot sur le prix ou la disponibilité.



TECHPOWERUP