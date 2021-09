Gigabyte dévoile sa nouvelle série U4 d'ordinateurs portables ultralégers.



Le nom Ultrabook semble avoir disparu, mais le concept n'a manifestement pas disparu et Gigabyte a annoncé sa nouvelle série U4 de ce qu'ils appellent simplement des ordinateurs portables ultralégers. C'est également la première série d'ordinateurs portables de 14 pouces de Gigabyte depuis un certain temps, puisque la société s'est concentrée sur les modèles de 15,6 et 17,3 pouces au cours des deux dernières années, le dernier modèle de 14 pouces de la société étant l'AERO 14.







La série U4 est une bête différente, car l'AERO 14 pesait encore 1,89 kg, alors que l'U4 pèse presque moitié moins avec 990 grammes. Si vous êtes un amateur de produits robustes, alors c'est peut-être ce que vous attendiez, car Gigabyte affirme qu'il est conforme à la spécification MIL-STD 810G, ce qui signifie que le produit a subi "des tests de simulation dans huit environnements de travail difficiles, y compris l'altitude extrême, la température et l'humidité, les vibrations mécaniques, le sable et la poussière, le brouillard salin, etc".







Jusqu'à présent, il semble que Gigabyte ne propose qu'une seule option de processeur, qui se compose d'un processeur Intel Core i7-1195G7, qui est un quadricœur avec une vitesse de pointe de 5 GHz et des graphiques Iris Xe. L'U4 est livré avec 8 Go de mémoire DDR4 soudée et il y a un emplacement d'extension supplémentaire pour une seule DDR4 SO-DIMM, pour un maximum de 40 Go de RAM au total, bien que Gigabyte revendique 64 Go.



Un peu plus inhabituel, surtout pour un ordinateur portable qui ne mesure que 17,2 mm à son point le plus épais, est l'inclusion d'une paire d'emplacements M.2, l'un avec le support des disques PCIe 4.0 NVMe et l'autre avec le support des disques SATA ou PCIe 3.0 NVMe. Il n'est pas clair quel type d'emplacement est livré en standard avec l'U4 et il pourrait y avoir différents SKUs dans différentes régions.







La résolution de 1920x1080 de l'écran de 14 pouces de niveau IPS n'est pas aussi impressionnante, car il y a beaucoup d'ordinateurs portables similaires avec des écrans de plus haute résolution. En dehors du fait qu'il s'agit d'un écran " anti-reflet ", Gigabyte ne fournit aucun détail, donc nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre en termes de luminosité. Le clavier est rétro-éclairé et Gigabyte a ajouté un pavé tactile " plus large " sans donner de détails sur sa taille.







La plupart des ordinateurs portables dans le segment ultra fin ont tendance à manquer d'options de connectivité, mais la seule chose qui manque vraiment ici est un port Ethernet, car Gigabyte a inclus un port Thunderbolt 4 avec USB4, DisplayPort et un support de charge USB-PD de 35 W, ainsi qu'un port USB 3.2 Gen 2 et un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port HDMI 2.0, une prise combo audio/micro de 3,5 mm, un emplacement pour carte microSD et une prise DC. Il y a également une carte Intel AX201 Wi-Fi 6/Bluetooth 5.2, ainsi qu'une webcam HD indéfinissable. Enfin, nous avons une paire de haut-parleurs et un microphone à double réseau avec annulation du bruit. Windows 10 Home ou Pro fait également partie de l'offre.



La batterie est évaluée à 36 Wh, ce qui est censé permettre jusqu'à 8 heures d'utilisation et l'adaptateur électrique de 65 W peut recharger 45 % de la batterie en 30 minutes. L'U4 mesure 322x216,8 mm (LxP), a une épaisseur de 14,9 à 17,2 mm et pèse comme mentionné 990 grammes. Aucun mot sur le prix, mais Gigabyte affirme que son prix est abordable, ce qui est sans doute relatif dans ce cas.



Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP