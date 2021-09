Razer annonce le clavier hautes performances Huntsman V2.



Razer, a annoncé aujourd'hui la ligne Razer Huntsman V2, avec une suite de mises à jour et d'améliorations pour créer les claviers optiques de jeu les plus rapides et les plus avancés au monde. Les nouvelles caractéristiques comprennent la 2e génération de commutateurs optiques de Razer, la technologie Razer 8k HyperPolling et les capuchons de touches Doubleshot PBT, ainsi qu'une acoustique améliorée, en réponse aux commentaires des joueurs et de la communauté.











Depuis son lancement en 2018, la famille de claviers Huntsman a gagné en popularité pour devenir le clavier de jeu le plus vendu aux États-Unis, établissant de nouvelles normes pour les claviers de jeu innovants et rapides. La nouvelle gamme Huntsman V2 est prête à poursuivre cet héritage avec une série de mises à niveau et de perfectionnements axés sur les fondamentaux d'un excellent clavier de jeu ; les performances, le toucher et l'acoustique.



Commutateurs optiques de 2ème génération



Le Huntsman V2 est disponible avec les commutateurs optiques linéaires de 2e génération de Razer, qui ont été affinés et modifiés en fonction des commentaires des joueurs et des utilisateurs. Le plus important de ces perfectionnements est l'ajout d'un amortisseur de son en silicone, qui réduit le claquement de la touche pendant l'utilisation, ce qui améliore considérablement l'expérience de frappe. Les commutateurs sont également dotés d'une lubrification plus généreuse sur les commutateurs et les stabilisateurs, pour un fonctionnement encore plus fluide et une réduction accrue du bruit.



Les commutateurs optiques linéaires de 2e génération de Razer utilisent un faisceau lumineux infrarouge pour activer le signal du commutateur, ce qui élimine complètement le délai de rebond, le délai traditionnellement intégré aux claviers à commutateur mécanique pour garantir qu'un signal de contact correspond à une véritable pression de touche. Sans délai de rebondissement, les commutateurs optiques linéaires de 2e génération de Razer peuvent profiter de la technologie HyperPolling de Razer, dépassant le taux d'interrogation de 1000 Hz des claviers standard pour atteindre un taux d'interrogation réel de 8000 Hz. Ces deux technologies haute vitesse et haute performance combinées donnent au Huntsman V2 une latence quasi nulle pour le clavier de jeu le plus rapide et le plus réactif au monde.



Améliorations, Améliorations, Améliorations



En réponse aux commentaires de la communauté et des athlètes eSports, le Huntsman V2 a également été amélioré dans d'autres domaines. Les capuchons de touches en PBT double face, pour une durabilité et une résistance accrues à l'aluminium, sont de série sur le Huntsman V2. Le processus de moulage en deux étapes utilisé pour créer les touches permet d'obtenir des légendes inaltérables, même après des centaines d'heures d'utilisation, avec une finition texturée pour une prise en main sûre du bout des doigts et une action de frappe positive.



Pour améliorer l'acoustique du clavier, une série de dispositifs d'amortissement du son ont été ajoutés dans le châssis, afin d'absorber les bruits de fond des touches pendant l'utilisation. Une plaque supérieure robuste en aluminium mat maintient le clavier rigide avec une flexion minimale, même en cas de frappe intense, et un repose-poignet ergonomique sculpté s'adapte parfaitement à l'avant du Huntsman V2 pour un soutien supplémentaire et un soulagement de la pression pendant les longues sessions.



Le Huntsman V2 est équipé d'un cadran numérique multifonction et de 4 touches multimédia dédiées et personnalisables pour une utilisation étendue en dehors du jeu. Entièrement programmable grâce à Razer Synapse 3, le Huntsman V2 dispose de 7 effets lumineux Razer Chroma prédéfinis, avec une sélection de 16,8 millions de couleurs, pour une personnalisation complète. La mémoire hybride embarquée peut être utilisée pour enregistrer les paramètres, les macros et les schémas de couleurs afin d'y accéder n'importe où, n'importe quand, même sans accès au stockage dans le cloud.



Le Huntsman V2 Tenkeyless



Le clavier Huntsman V2 Tenkeyless, le petit frère plus léger du Huntsman V2, a également été annoncé aujourd'hui. Reprenant de nombreuses caractéristiques du Huntsman V2, le Huntsman V2 Tenkeyless évite le pavé numérique, la molette et les touches multimédia pour des raisons de portabilité, mais conserve les nouvelles caractéristiques et améliorations du Huntsman V2, notamment les nouveaux commutateurs optiques linéaires Gen-2 de Razer, la technologie HyperPolling de Razer pour une fréquence d'échantillonnage de 8000 Hz, les touches PBT Doubleshot, les mesures d'atténuation du bruit et le repose-poignet ergonomique. Le Huntsman V2 Tenkeyless dispose également d'un câble USB-C détachable pour faciliter le transport des joueurs en déplacement et est entièrement compatible avec Razer Synapse 3 pour une personnalisation jusqu'à 16,8 millions de couleurs et une mémoire hybride intégrée pour le stockage des macros et des paramètres.



Vidéo d'annonce



Pour voir la présentation du produit en vidéo : Cliquez ICI.



Disponibilité



Le Razer Huntsman V2 et le Razer Huntsman V2 Tenkeyless sont maintenant disponibles à la vente.



Les Prix :



- Razer Huntsman V2 (Clicky Purple Switch) : 189.99 euros,

- Razer Huntsman V2 (Linear Red Switch) : 209.99 euros,

- Razer Huntsman V2 Tenkeyless (Clicky Purple Switch) : 159.99 euros,

- Razer Huntsman V2 Tenkeyless (Linear Red Switch) : 169.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP