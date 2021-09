Cooler Master lance la solution SFF NR200P MAX.



Cooler Master lance aujourd'hui le NR200P MAX, la première itération de sa nouvelle ligne de plateformes de construction MAX. L'écosystème extraordinairement optimisé du NR200P MAX permet aux amateurs de petits facteurs de forme de prendre un bon départ dans leur construction grâce à des composants bien réglés et à une conception réfléchie. Les produits MAX sont l'aboutissement physique des années d'expertise de Cooler Master dans les domaines de la mécanique, de la thermique et de l'alimentation, visant à dépasser les limites industrielles et à perfectionner les réalisations technologiques. Les boîtiers, les solutions thermiques et d'alimentation sont pré-personnalisés avec des caractéristiques jamais vues auparavant, calibrées pour fonctionner ensemble dans une harmonie exquise.



















Le premier de la série MAX de Cooler Master - Maximisez les performances de votre PC avec la nouvelle série MAX de Cooler Master, complète avec des solutions thermiques et d'alimentation personnalisées. Conçue sur mesure pour offrir une compatibilité matérielle polyvalente, ainsi qu'un espace suffisant pour les cartes graphiques les plus grandes et les plus larges du marché, la série MAX fournit des plates-formes de construction prêtes à l'emploi pour les systèmes à hautes performances.



L'expertise de Cooler Master à son apogée - Le NR200P MAX est un chef-d'œuvre intégrant l'expertise de Cooler Master dans la conception thermique, énergétique et mécanique, conçu pour des performances imparables et capable de satisfaire les systèmes les plus gourmands en énergie.



SFF Building Refined - Prenez une longueur d'avance dans la construction de votre PC SFF ! Avec un volume de seulement 18 litres, le NR200P MAX élimine les difficultés et les tracas liés à la gestion des câbles lors de la construction d'un PC à petit facteur de forme.



Solution luxueuse et prête à l'emploi - Une solution rapide et prête à l'emploi pour les passionnés de PC qui accordent la plus grande importance aux performances de leur PC. Le NR200P MAX évite aux utilisateurs des heures et des heures de recherche fastidieuse grâce à un matériel garanti.



SFF, construit selon les spécifications



Habillé en gris ardoise pour un look moderne et discret, le NR200P MAX est le modèle SFF le plus convivial et le plus polyvalent du marché. Bien qu'il présente des similitudes avec le best-seller NR200(P) au premier coup d'œil, le NR200P MAX bénéficie d'une disposition exclusive du boîtier, d'une solution de refroidissement par eau AIO de 280 mm montée sur le dessus, ainsi que d'un bloc d'alimentation de 850 watts vérifié 80 Plus Gold, tous préinstallés et préacheminés dès la sortie de la boîte. Les câbles électriques et de refroidissement liquide ont été modifiés à des longueurs personnalisées pour un look soigné et une construction rapide et sans effort.



Sa conception unique et synergique permet aux professionnels et aux constructeurs d'entrée de gamme SFF de libérer tout le potentiel de n'importe quelle carte mère Mini-ITX, de n'importe quel GPU et de n'importe quelle mémoire vive installée, éliminant complètement le processus complexe de recherche de la compatibilité des produits pour obtenir une empreinte minimale.



Prix et Disponibilité



Le Cooler Master NR200P MAX sera bientôt disponible au prix de : 349.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP