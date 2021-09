THE GURU3D nous propose le test du : Corsair MP600 Pro XT.







Nous jetons un coup d'œil à une nouvelle révision. Le SSD Corsair MP600 PCIe Gen 4.0 du modèle PRO XT se trouve sous le code SKU CSSD-F2000GBMP600PXT, et c'est l'un des SSD NVMe les plus performants que nous ayons testés à ce jour, avec des niveaux de performance dépassant les 7 Go/sec. La version de 2 To qui a été testée coûte 20 cents par gigaoctet (Go). Il y a cependant un rebondissement dans cette série, puisque l'unité de stockage est basée sur la technologie TLC NAND (cette série provenant de Micron).



Plus précisément, Corsair a annoncé la disponibilité de nombreux nouveaux disques durs à l'état solide (SSD). Cette série offre des performances haut débit de l'ordre de 7 Go/sec à des prix plus abordables que les générations précédentes. Yep, nous sommes à un endroit sauvage en ce moment en 2021, avec des chiffres de performance qui sont partout et semblent ne rien vouloir dire du tout.



Le nouveau SSD NVMe M.2 dispose d'une connectivité PCI-Express 4.0 (x4), plus rapide que les modèles de dernière génération. La gamme de capacité se compose de trois modèles avec des capacités différentes : 1TB, 2TB et 4TB. En plus d'être capable d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 7 100 mégaoctets par seconde (Mo/s), ainsi que des vitesses de lecture et d'écriture aléatoires allant jusqu'à 6 800 mégaoctets par seconde, la 3D TLC NAND offre également des capacités de lecture et d'écriture aléatoires allant jusqu'à 1 000 000 IOPS et la prise en charge de PCI-Express 4.0 pour les versions haute vitesse de la technologie.



SSD du plus haut niveau potentiel de performance (X4) Lorsque l'accès aléatoire est utilisé, la vitesse de traitement est extrêmement élevée. Le produit est également équipé d'un grand dissipateur thermique, ce qui permet d'optimiser encore davantage les performances de refroidissement.







Grâce à son dissipateur thermique intégré, le MP600 PRO XT offre des performances durables exceptionnelles, dépassant largement celles des SSD M.2 classiques. En termes de performances, le MP600 PRO XT offre des taux de lecture séquentielle pouvant atteindre 7 100 mégaoctets par seconde et des vitesses d'écriture séquentielle de 6 800 mégaoctets par seconde. Il prend également en charge plus d'un million d'opérations d'entrée/sortie par seconde, selon le fabricant.



En plus d'offrir des performances exceptionnelles et une durabilité à long terme, le MP600 PRO XT est fabriqué avec de la 3D TLC NAND haute densité, qui fournit jusqu'à 3 000 To d'écriture pour le modèle testé de 4 To et 1 400 To pour le modèle testé de 2 To, respectivement. Un temps moyen entre les pannes (MTBF) de 1,6 million d'heures est prévu pour le produit, qui est couvert par une garantie de cinq ans.



Voici un bref aperçu des nouveaux numéros SKU (code produit) et des prix.







Connu pour ses excellentes performances, le SSD de la série Corsair MP600 est un SSD M.2 NVMe qui prend en charge l'interface PCI-Express 4.0, mettant à jour la série Corsair MP600 Pro XT. À l'intérieur, le MP600 Pro est équipé du nouveau contrôleur Phison E18 à huit canaux, qui est associé à la mémoire flash TLC de Micron pour offrir une combinaison puissante. Les tables de mappage pour le SSD sont stockées dans 1 Go de stockage fourni par les puces DRAM.







Ce SSD de facteur de forme M.2 compatible avec la mémoire non volatile express (NVMe 1.4) est doté d'une technologie NAND unique à empilement vertical et à écriture TLC (3 bits par cellule). Dans le monde d'aujourd'hui, les performances fournies par un SSD SATA3 de qualité restent exceptionnelles. Cependant, avec les SSD NVMe plus spécialisés, vous pouvez facilement multiplier par trois les performances, ce qui donne des chiffres vraiment impressionnants dans tous les domaines. Avec un facteur de forme M.2 2280 de 8 cm, l'article sera compatible avec la grande majorité des cartes mères ATX qui prennent en charge le M.2. Dans tous les cas, vous souhaitez en savoir plus sur les performances fondamentales de ce produit ? Eh bien, tout est répertorié ; passons aux pages suivantes et au reste de l'examen.



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D