Le correctif PrintNightmare de Microsoft fait à nouveau des ravages sur les systèmes Windows.



Il semble que la famille de problèmes PrintNightmare, judicieusement nommée, qui affecte de nombreux appareils Windows, ne disparaisse pas pour Microsoft. Bien qu'il y ait eu de nombreux correctifs et mises à jour, tous n'ont pas corrigé les problèmes du spooler d'impression. C'est le cas une fois de plus après la mise à jour Patch Tuesday de ce mois-ci, dont il a été confirmé qu'elle interrompt l'impression réseau dans certains cas.







Dernièrement, Microsoft signale que "Après l'installation de KB5005033 ou d'une mise à jour ultérieure, certaines imprimantes dans certains environnements utilisant Point and Print pourraient recevoir une invite disant 'Do you trust this printer?'" Lorsque cela se produit, les informations d'identification de l'administrateur sont requises pour installer l'imprimante chaque fois qu'"une application tente d'imprimer sur un serveur d'impression ou qu'un client d'impression se connecte à un serveur d'impression."



Ce problème provient d'un pilote d'impression sur le client d'impression et le serveur d'impression qui utilise le même nom de fichier, mais le serveur possède une version plus récente du fichier. Cependant, lorsque le client trouve ce fichier plus récent, il essaie de le mettre à jour et se voit proposer un fichier qui n'inclut pas cette version mise à jour, d'où les invites répétitives. Pour résoudre ce problème, Microsoft propose une solution de contournement jusqu'à ce qu'un correctif approprié soit mis en place. La solution de contournement implique que les utilisateurs et les administrateurs informatiques vérifient l'utilisation des derniers pilotes pour tous les périphériques d'impression, dans la mesure du possible, et utilisent la même version du pilote d'impression sur le client et le serveur.



Bien que Microsoft considère ce problème comme "résolu de manière externe", ce qui signifie que le problème est résolu par les administrateurs informatiques ou les propriétaires de périphériques, l'espoir est qu'il y aura une mise à jour qui pourra plus facilement rectifier le problème. On ignore actuellement la portée de ce problème. Si ce problème affecte les utilisateurs domestiques, il pourrait être un problème pendant un certain temps, à moins que les fabricants d'imprimantes grand public n'interviennent pour aider.



HOTHARDWARE