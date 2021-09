ASUS lance un câble ROG CAT7 de qualité supérieure.



ASUS sort discrètement le câble premium ROG CAT7 Cable offrant des taux de transfert allant jusqu'à 600 MHz et 10 Go/s. Le ROG CAT7 Cable est livré avec des gaines tressées en nylon de qualité supérieure pour une double protection. Le câble porte également le logo ROG sur chaque connecteur. Il dispose également d'un blindage avancé pour réduire les interférences et maintenir la qualité du signal.



ROG CAT7 Cable Features







Satisfaire les besoins extrêmes de la famille ROG



Le design accrocheur de ROG intègre une double protection en nylon tressé, correspondant à l'image de haute performance du câble CAT7 ROG.



Vitesse ultime et application universelle







Supporte une bande passante jusqu'à 600 MHz et transmet les données à des vitesses allant jusqu'à 10Gbps, se connecte aux segments LAN/WAN et aux équipements de réseau à des vitesses maximales.



Blindé contre les interférences



Composé de 4 paires torsadées blindées (STP) de fils de cuivre avec deux connecteurs RJ45 à chaque extrémité. Par rapport au câble Ethernet réseau Cat 6, le blindage supplémentaire et la qualité améliorée de la torsion des fils offrent une meilleure protection contre la diaphonie, le bruit et les interférences qui peuvent dégrader la qualité du signal.



Tarification



Le câble ROG CAT7 est disponible en longueurs de 1,5 m et 3 m. Il est désormais disponible auprès de revendeurs partenaires sélectionnés dans le monde entier au prix de 20 Dollars et 37 dollars respectivement.



Pour en savoir plus sur le ROG CAT7 Cable, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



