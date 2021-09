Le châssis silencieux SETA Q1 de SilverStone, doté d'une insonorisation avancée, a été dévoilé.



Le SilverStone SETA Q1 est l'un des prototypes de boîtiers que la marque a présentés au COMPUTEX 2020. Le SETA Q1 est un châssis silencieux qui présente des conceptions d'insonorisation avancées, plus que la simple utilisation de panneaux solides et de matériaux d'insonorisation en mousse à l'intérieur. Le design du panneau avant du SETA Q1 est créé de telle manière que le bruit produit à l'intérieur est supprimé, car les ondes sonores rebondissent autour de barrières sonores stratégiquement placées pour créer un labyrinthe d'insonorisation.







Outre le panneau frontal spécialement conçu, le SilverStone SETA Q1 dispose également d'un matériau insonorisant sur les panneaux latéraux solides et le panneau frontal. Le panneau supérieur du SETA Q1 est amovible et le matériau d'insonorisation peut également être retiré pour augmenter le flux d'air et la dissipation de la chaleur.







Le châssis présente un panneau d'E/S frontal modernisé avec deux ports USB 3.0 Type-A et un port USB Type-C. Le SETA Q1 est livré avec trois ventilateurs de 140 mm préinstallés dans la boîte - deux à l'avant et un à l'arrière.



Vue intérieure











Regardez la présentation du châssis SETA Q1 : Cliquez ICI.



Caractéristiques du SilverStone SETA Q1 :



- Design distinctif de la lunette avant intégrant une technique d'insonorisation en forme de labyrinthe, permettant d'atteindre un équilibre entre un flux d'air important et un faible niveau de bruit acoustique.

- Réduction drastique du bruit grâce à des matériaux d'insonorisation intégrés sur les panneaux avant et latéraux, le filtre à poussière supérieur et le fond du châssis.

- Un espace intérieur généreux avec un agencement très polyvalent, qui ne pose aucune limite à la créativité et à l'inventivité.

- Prend en charge jusqu'aux cartes mères SSI-EEB

- Les ports d'E/S comprennent l'USB Type-C x 1, l'USB 3.0 x 2 et le combo audio x 1.

- Prévention supérieure de la poussière avec des filtres à poussière amovibles sur le dessus et le dessous.



SilverStone n'a pas encore révélé le prix du châssis SETA Q1.



Pour en savoir plus, veuillez Cliquer ICI.



VORTEZ