AGON by AOC annonce les moniteurs PRO E-Sports AG324UX et AG274FZ.



L'une des principales marques mondiales de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques, AGON by AOC, a récemment lancé une nouvelle catégorie de produits pour les joueurs les plus exigeants et les plus compétitifs et les joueurs de sports électroniques : AGON PRO. Aujourd'hui, la gamme s'enrichit de deux modèles supplémentaires aux spécifications exceptionnelles : l'AG324UX de 31,5 pouces (80 cm) (4K @ 144 Hz) avec HDR400 et l'AG274FZ de 27 pouces (68,6 cm) (FHD @ 260 Hz). Les deux modèles sont équipés d'une dalle IPS pour des couleurs vives et punchy et offrent un temps de réponse GtG de 1 ms pour des visuels extra-fluides et sans fantômes.







Les légendes de la communauté des joueurs ont enfin un équipement vraiment légendaire. Pour remporter la victoire sur le champ de bataille, les légendes n'acceptent aucun compromis et ont besoin d'un équipement de très haut niveau. Avec les nouveaux modèles AGON PRO d'AGON by AOC, les pros de l'esport, les streamers professionnels et les joueurs invétérés constateront que ces écrans ne laissent pratiquement rien à désirer.







L'AG324UX de 31,5 pouces offre un design sans cadre sur 3 côtés, primé (red-dot design award). Sa dalle IPS haute performance, dotée d'une résolution native 4K (3840 x 2160), peut atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz (via DisplayPort 1.4 avec DSC). Grâce à l'inclusion de la norme HDMI 2.1, le moniteur est entièrement compatible avec les consoles de nouvelle génération, qui prennent en charge la résolution 4K @ 120 Hz.



Avec le temps de réponse GtG et MPRT de 1 ms de l'AG324UX, les joueurs bénéficieront d'un gameplay rapide, sans ghosting et sans problèmes de tearing et de stutter, grâce à la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-Sync. L'AG324UX offre également une palette de couleurs exceptionnelle avec 1,07 milliard de couleurs et prend en charge une zone de 99,8 % du gamut DCI-P3, ainsi que le DisplayHDR 400 pour une imagerie réaliste. Pour compléter l'expérience audiovisuelle, le moniteur offre des haut-parleurs stéréo de 8 W avec amélioration DTS.







Parfaitement adapté à la communauté du streaming, ce grand écran comprend un connecteur USB-C avec une alimentation de 90 W pour l'utiliser avec des appareils mobiles, et le mode Picture-by-Picture permet à l'utilisateur de tirer le meilleur parti de sa toile de 31,5". Avec les périphériques connectés au hub USB 3.2 à 4 ports du moniteur et grâce au commutateur KVM intégré, les joueurs peuvent utiliser un clavier et une souris pour contrôler deux PC (par exemple, un ordinateur de bureau/portable ou un PC de streaming).



Pour que les utilisateurs puissent mettre en valeur leur style unique, le moniteur offre un éclairage RVB à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un projecteur du logo AGON. Le support robuste du moniteur offre une large gamme de réglages de hauteur, de pivotement, de rotation et d'inclinaison pour une position ergonomique optimale. Pour régler les paramètres de l'écran à la volée en fonction des différents genres, les joueurs peuvent utiliser confortablement la télécommande filaire QuickSwitch incluse ou le logiciel G-Menu, tandis que l'OSD propose des fonctions spécifiques aux jeux vidéo telles que Game Colour (saturation), Shadow Control, Frame Counter et Dial Point (superposition du réticule).







Les derniers modèles AGON PRO seront disponibles à partir de septembre 2021 à ces prix de vente conseillés : AG324UX - 1 052.90 euros et AG274FZ - 455.90 euros.



Pour plus d'informations :



- AG324UX : Cliquez ICI,

- AG274FZ : Cliquez ICI.



