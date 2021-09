Pourquoi les exigences TPM 2.0 de Windows 11 pourraient sonner le glas des machines virtuelles ?



Pour certains, l'insistance de Microsoft pour que les PC soient équipés de la prise en charge du module de plateforme de confiance (TPM) 2.0 est irritante, d'autant plus que l'entreprise n'a pas su expliquer pourquoi c'était soudainement si important. L'installation d'une machine virtuelle (VM) n'échappera pas non plus à cette exigence. Comme l'ont découvert les utilisateurs du programme Windows Insider, la dernière version préliminaire du canal bêta (version 22000.194) renforce l'exigence TPM 2.0.







L'application de la dernière mise à jour cumulative de Windows 11 fait passer le système d'exploitation à la dernière version préliminaire. Jusqu'à présent, les machines virtuelles ont pu tester les versions Insider sans problème lié à l'exigence du TPM 2.0. Mais bon, aujourd'hui est un nouveau jour, et cela devait toujours arriver. Néanmoins, cela prend certains utilisateurs au dépourvu, qui sont maintenant informés que leurs PC ne peuvent pas exécuter Windows 11... tout en exécutant Windows 11.



"Cette version inclut un changement qui aligne l'application de la configuration requise de Windows 11 sur les machines virtuelles pour qu'elle soit la même que pour les PC physiques. Les machines virtuelles créées précédemment et exécutant des versions de l'aperçu Insider peuvent ne pas être mises à jour vers les dernières versions de l'aperçu", explique Microsoft.



Qu'est-ce que cela signifie ? Dans ce cas, votre matériel réel n'est pas pertinent, car même si votre système prend en charge TPM 2.0 et qu'il est activé dans votre BIOS, il doit encore être une fonctionnalité de votre VM. Ce n'est pas quelque chose qui est largement implémenté, du moins pas gratuitement.



Le propre gestionnaire Hyper-V de Microsoft peut imiter TPM 2.0, mais il n'est disponible que pour les clients Windows 10 Pro et Windows 10 Enterprise. Parallels 17 le peut également, mais il est proposé à partir de 80 dollars par an. Et VMWare Workstation 16 Pro est une autre option... si vous êtes prêt à débourser 199 $.



"Dans Hyper-V, les VM doivent être créées en tant que VM de génération 2. L'exécution de Windows 11 dans les VM d'autres produits de virtualisation de fournisseurs tels que VMware et Oracle continuera de fonctionner tant que les exigences matérielles sont respectées", ajoute Microsoft.



J'ai installé Windows 11 sur un lecteur Workstation 16 gratuit de VMWare et je peux confirmer que la dernière mise à jour l'abandonne. Il fonctionnera toujours sous Windows 11 puisqu'il est déjà installé, mais il échoue maintenant aux tests de compatibilité, et je suppose qu'il ne sera pas éligible pour recevoir les futures mises à jour de la version, sur la base de la messagerie Windows 11 de Microsoft.



Il sera intéressant de voir comment tout cela se passe dans le public lorsque Windows 11 commencera à être déployé le 5 octobre. La plupart des PC livrés ces dernières années prennent en charge le TPM 2.0, soit par le biais d'une puce dédiée sur la carte mère, soit, plus couramment, par le biais du processeur. Mais il s'agit d'un élément qui n'est généralement pas activé par défaut dans le BIOS. Donc, si vous avez des amis ou des membres de votre famille moins avertis qui veulent passer à Windows 11, préparez-vous à être leur support technique.



En ce qui concerne les personnes du programme Insider, je n'ai pas essayé moi-même avec la dernière version, mais il existe des solutions de contournement de TPM 2.0 qui pourraient encore fonctionner. L'une d'elles consiste à modifier le fichier ISO en écrasant le fichier appraiserres.dll dans le dossier Source. Cela vaut la peine d'essayer si vous tenez absolument à tester Windows 11 sur une VM.



HOTHARDWARE