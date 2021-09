Lian Li lance le Q58 SFF polyvalent.



Taipei, Taiwan - LIAN LI Industrial Co. Ltd, l'un des principaux fabricants de châssis et d'accessoires pour PC, annonce un nouvel ajout à sa gamme de petits facteurs de forme avec le Q58, un boîtier compact très polyvalent. Disponible en noir ou en blanc, le Q58 est doté de panneaux latéraux divisés en mailles et en verre trempé qui peuvent être interchangés selon les préférences de l'utilisateur en matière de look et de refroidissement. Avec seulement 14,5 litres, le Q58 est compatible avec une liste impressionnante de matériel, avec la prise en charge des alimentations SFX et ATX, jusqu'à 280 radiateurs, des cartes graphiques de 320 mm de long et à triple slot d'épaisseur, et encore assez de place pour 4 SSD.







Le Q58 est équipé des supports de montage nécessaires pour les alimentations SFX et ATX, offrant ainsi une compatibilité de refroidissement polyvalente pour les composants puissants. En mode SFX et ATX, le Q58 prend en charge les cartes mères Mini-ITX et les GPU à trois fentes de 320 mm de long. En mode SFX, le Q58 peut supporter jusqu'à deux ventilateurs de 120/140 mm ou un radiateur de 240/280 en haut et un ventilateur de 120 mm en bas. En mode ATX, la compatibilité de refroidissement du Q58 est réduite à un ventilateur/radiateur 120/140 en haut et un ventilateur 120mm en bas. Tous les câbles d'alimentation des ventilateurs et des LED peuvent être connectés à un hub 5v adressable RGB et PWM situé à l'arrière du boîtier.







Pour pallier le manque de stockage embarqué des cartes mères Mini-ITX, le Q58 peut supporter jusqu'à quatre SSD, ou trois SSD et un disque dur. Le premier support est une baie de style carte SD sans outil et remplaçable à chaud à l'avant du boîtier. Alors qu'un SSD peut être monté derrière le plateau de la carte mère en mode SFX PSU, et un autre au fond du boîtier à la place du ventilateur de 120 mm en mode SFX et ATX PSU, le support supérieur du ventilateur/radiateur du boîtier peut également être équipé d'un support d'extension de stockage pour accueillir un SSD 2,5" ou un disque dur 3,5".



Élégant et fonctionnel







Le Q58 noir arbore un look unique avec un panneau frontal en aluminium à finition bicolore, tandis que la version blanche présente un panneau frontal minimaliste entièrement blanc, une sérigraphie blanche sur les panneaux en verre et des vis à oreilles argentées pour offrir un look harmonieux. Les côtés droit et gauche du Q58 sont séparés par un panneau inférieur à mailles fines et un panneau en verre trempé teinté foncé (version noire uniquement, le panneau en verre trempé de la version blanche est transparent). Les quatre panneaux sont amovibles pour un accès facile à l'intérieur de l'étui et interchangeables pour modifier l'aspect et les performances de l'étui. Les utilisateurs peuvent décider s'ils veulent un côté entièrement grillagé pour une meilleure circulation de l'air ou entièrement en verre pour mieux exposer le matériel.



Spécifications



- COULEUR : - Noir/Blanc.



- CARTE HARMONIQUE : - Mini-ITX.



- Bloc d'alimentation : - SFX/SFX-L/ATX (longueur max. 160 mm).



MATÉRIEL :



- Extérieur en aluminium,

- Intérieur en acier SPCC,

- Verre trempé noir 3.0 mm.



Support du ventilateur



Mode SFX PSU :



- (Haut) 2x 120 mm/2x 140 mm,

- (en bas) 1x 120 mm.



Mode PSU ATX :



- (Haut) 1x 120 mm/1x 140 mm,

- (en bas) 1x 120 mm.



Support RADIATOR



Mode SFX PSU :



- (Haut) 1x 240/1x 280 (Longueur maximale de 315 mm, ou 325 mm si le plateau SSD avant est retiré),

- (en bas) 1x 120.



Mode ATX PSU :



- (Haut) 1x 120,

- (Bas) 1x 120.



- LONGUEUR DU GPU : - 320 mm



- Dégagement pour le CPU : - 67 mm



Support de stockage



Mode SFX PSU :



- 4x 2.5" SSD ou 3x 2.5" SSD et 1x 3.5" HDD.



Mode PSU ATX :



- 2x 2.5" SSD.



- EMPLACEMENTS D'EXTENSION : - 3.



- PORTS D'E/S :- 1x USB 3.0, 1x USB 3.1 Type-C, 1x HD Audio.



- FILTRE À POUSSIÈRE : - (Bas) 2x magnétique.



- DIMENSIONS :- (P)342 mm x (L)170 mm x (H)250 mm.







Accessoires supplémentaires



Un kit de bandes à double LED, disponible en noir et en blanc et vendu séparément en tant qu'accessoire supplémentaire, peut être fixé en haut et en bas des panneaux latéraux droit et gauche pour compléter le look du boîtier. En outre, les utilisateurs peuvent décider de remplacer les panneaux latéraux en verre trempé du Q58 par des panneaux en maille avec le kit de maille du Q58, disponible en noir et en blanc.



Disponibilité et prix



Le Q58 de Lian Li est disponible en précommande dès aujourd'hui sur OverclockersUK, Caseking et Newegg. La livraison au Royaume-Uni devrait commencer le 25 septembre 2021 et peut varier dans d'autres régions en raison des conditions locales. Les prix commencent à £104.99 (TVA incluse) au Royaume-Uni, €119,90 en Europe et $129.99 aux Etats-Unis. Les bandes de LED ARGB et les kits de maillage de Lian Li devraient également être disponibles dans les semaines à venir.



Vous trouverez plus d'informations sur le Q58 et d'autres châssis en aluminium élégants à l'adresse suivante : Cliquez ICI.



