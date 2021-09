TP-Link lance l'Archer GX90 avec une bande Wi-Fi dédiée aux jeux.



Si vous êtes un fan de la conception de routeur araignée/octopus que nous avons vu de plusieurs sociétés depuis l'introduction du 802.11ax/Wi-Fi 6, alors le nouveau TP-Link Archer GX90 pourrait être pour vous. Blague à part, ce routeur adopte une approche différente des routeurs tri-bandes habituels, en dédiant la radio 4x4 5 GHz aux jeux, tout en laissant l'autre radio 5 GHz à votre famille.







L'Archer GX90 est vendu comme un routeur AX6600 et il semble être basé sur le même matériel que l'Archer AX90 de TP-Link, mais dans un emballage plus axé sur les jeux. TP-Link a intégré ce qu'il appelle un accélérateur de jeu, des statistiques de jeu et un protecteur de jeu, l'accélérateur de jeu étant limité à moins de 50 jeux pour le moment, dont certains semblent être spécifiques au marché chinois. La fonction Game Statistics est en fait un moniteur de latence en temps réel, qui indique également la durée de jeu d'un jeu spécifique et la charge du routeur, tandis que Game Protector semble être simplement un logiciel antivirus et de contrôle parental basé sur le routeur.







La radio Wi-Fi dédiée aux jeux s'appuie sur les bandes DFS (Dynamic Frequency Selection), qui peuvent être autorisées ou non dans votre pays. En résumé, les bandes DFS sont généralement partagées avec des éléments tels que les radars météorologiques et doivent donc passer à une autre bande de fréquences si des signaux de radar météorologique sont détectés. Cela peut se faire de manière active ou passive, ce dernier mode signifiant simplement que le routeur éteint cette radio, tandis que le mode actif passe à une fréquence qui n'est pas partagée avec le radar météorologique.



À en juger par les photos de certification de la FCC, l'Archer GX90 utilise la commutation de bande DFS active, ce qui est une bonne chose. Ce que la DFS a fait pour le Wi-Fi, c'est d'ouvrir une large gamme de fréquences supplémentaires, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible d'avoir des interférences avec vos voisins dans les zones à forte densité et que vous avez activé plus de canaux de 160 MHz.



TP-Link en tire le meilleur parti en proposant, comme mentionné, une configuration 4x4 pour la radio 5 GHz à bande plus élevée avec un débit théorique de 4804 Mbps, en utilisant une combinaison d'un canal large de 160 MHz et de 1024-QAM. Ce jargon n'a probablement aucun sens pour la plupart des gens, mais l'explication simple est qu'il s'agit de moyens d'augmenter la bande passante d'un signal Wi-Fi sans ajouter plus de canaux et d'antennes.



Gardez à l'esprit que vos appareils ne sont pas susceptibles d'utiliser plus d'une radio 2x2 et que de nombreux appareils ne prennent toujours pas en charge plus de 80 MHz de canaux Wi-Fi et 256-QAM, ce qui signifie que vous n'êtes pas susceptible de voir le type de vitesse que ce routeur peut offrir, à moins que vous ne connectiez deux d'entre eux et que vous utilisiez l'autre comme un pont Wi-Fi pour vos appareils câblés.



Sur le plan matériel, nous avons affaire à un SoC ARM Cortex-A7 à quatre cœurs de Broadcom, qui n'est pas vraiment à la pointe de la technologie, avec une radio Wi-Fi 2x2 intégrée pour la deuxième bande de 5 GHz et la bande de 2,4 GHz. Vous disposez également d'un port LAN/WAN unique de 2,5 Gbps, d'un port Gigabit LAN/WAN et de trois ports Gigabit LAN, d'un port USB 3.0 et d'un port USB 2.0. L'Archer GX90 est également compatible avec OneMesh de TP-Link, pour ceux d'entre vous qui souhaitent l'utiliser dans le cadre d'une installation Wi-Fi maillée.



Côté prix, le prix de vente conseillé est de 249.99 Dollars, ce qui est tout à fait raisonnable pour ce qui est proposé.



TECHPOWERUP