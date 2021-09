VIA Labs annonce le lancement du silicium pour périphérique USB4.



VIA Labs, Inc. (VLI), l'un des principaux fournisseurs d'USB SuperSpeed, de contrôleurs USB Power Delivery et désormais de contrôleurs USB4, a dévoilé aujourd'hui le dispositif d'extrémité USB4 VL830 de VIA Labs. L'USB4 est une mise à jour majeure de l'architecture USB, permettant à plusieurs protocoles de données et d'affichage simultanés de partager un seul lien à haute vitesse avec le support d'une bande passante agrégée maximale de 40 Gbps. Le VL830 offre à la fois des fonctionnalités USB et DisplayPort et fonctionne à pleine performance lorsqu'il est utilisé avec des systèmes Thunderbolt 4 ou USB4. Il est également rétrocompatible avec les appareils de génération précédente tels que les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones qui prennent en charge le mode alternatif DisplayPort sur USB Type-C.







" Le VL830 de VIA Labs représente l'aboutissement de notre expérience dans le développement de produits USB Type-C, USB Power Delivery et USB 3.2, un leader de l'industrie en termes de délai de commercialisation, ainsi que de contribution et de participation au développement de normes ", a déclaré Terrance Shih, directeur du développement commercial de VIA Labs, Inc. "L'USB4 est basé sur la technologie Thunderbolt et nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer ces capacités à de nouveaux prix."







Le dispositif d'extrémité USB4 VL830 de VIA Labs offre jusqu'à deux fois la bande passante vidéo par rapport au mode alternatif DisplayPort sur USB Type-C et peut prendre en charge simultanément jusqu'à un seul écran 8K 60 Hz à haute dynamique et plusieurs dispositifs USB 3.2 Gen2, selon les capacités du système hôte. Lorsqu'il est associé à un hub DisplayPort Multi-Stream Transport, plusieurs écrans 4K ou à taux de rafraîchissement élevé peuvent être pris en charge tout en bénéficiant de transferts de données USB SuperSpeed rapides.



Disponibilité du VIA Labs VL830



Le VL830 de VIA Labs est doté d'un hub USB 3.2 Gen 2 intégrés avec cinq ports en aval et une sortie DisplayPort 1.4a, et il peut utiliser pleinement les 40 Gbps de bande passante offerte par l'USB4. Le VL830 est présenté dans un boîtier compact FCCSP de 10 mm x 10 mm.



Le VL830 de VIA Labs connaît déjà une adoption précoce dans les stations d'accueil USB-C, les adaptateurs multifonctions et d'autres catégories de produits. La VL830 de VIA Labs sera livrée à des partenaires sélectionnés au quatrième trimestre 2021.



Pour plus d'informations sur le VL830 de VIA Labs, veuillez consulter le site suivant : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP