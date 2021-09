ViewSonic lance de nouveaux moniteurs ColorPro validés par Pantone avec des résolutions 2K et 4K.



ViewSonic Corp, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions visuelles, annonce qu'il a commencé à livrer les nouveaux moniteurs 27 pouces VP2756-2K et VP2756-4K ColorPro. Derniers nés de la série de moniteurs ColorPro primés, les moniteurs VP2756-2K et VP2756-4K sont validés par Pantone et offrent des résolutions natives QHD (2560x1440) et Ultra HD (3840x2160), respectivement, et sont conçus pour offrir une précision des couleurs et des performances étonnantes.







Pour les professionnels qui dépendent de la fiabilité et de la fidélité des couleurs dans chaque pixel de l'écran, les moniteurs VP2756-2K et VP2756-4K offrent une incroyable précision des couleurs. Ces moniteurs ont été rigoureusement testés et jugés capables de reproduire les couleurs du système de correspondance Pantone (PMS). Les moniteurs sont également livrés avec le logiciel vDisplayManager qui affiche les commandes du menu de l'affichage à l'écran (OSD) sur l'écran du moniteur afin que les utilisateurs puissent rapidement et facilement régler les paramètres selon leurs besoins. Un mode de sensibilité aux couleurs simule diverses déficiences chromatiques, tandis qu'un mode Designer étalonne le moniteur en fonction de la gamme de couleurs sRGB et permet à l'utilisateur de passer facilement d'un profil de couleurs à un autre.



"La série de moniteurs ColorPro de ViewSonic est conçue et construite pour offrir des solutions d'affichage aux utilisateurs qui exigent la précision des couleurs ", a déclaré Phong Phanel, directeur du marketing vertical des écrans professionnels pour ViewSonic Americas. "Le VP2756-2K et le VP2756-4K sont les derniers moniteurs conçus pour offrir cette précision. Pour les travaux où il est essentiel de faire correspondre et de garantir des couleurs précises, ces moniteurs permettent à l'utilisateur de créer en toute confiance."



VP2756-4K



- Moniteur de 27 pouces avec une résolution native 4K (3840x2160) et une dalle IPS SuperClear.

- Calibré en usine pour offrir un Delta E>2

- Fonction Auto-Pivot pour basculer facilement entre les modes portrait et paysage en taille réelle ; fonctionnalité d'écran partagé (via vDisplayManager).

- Les options de connectivité comprennent : USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort et un hub USB-A/B.

- Le filtre anti-lumière bleue et la technologie de soins oculaires Flicker-Free permettent de réduire la fatigue oculaire sur une période de visionnement prolongée.

- Disponible : Disponible dès maintenant au prix public estimé de 489.99 Dollars.



VP2756-2K



- Moniteur 27 pouces avec une résolution native 2K (2560x1440) et une dalle IPS SuperClear.

- Calibré en usine pour offrir un Delta E>2

- Fonction Auto-Pivot pour basculer facilement entre les modes portrait et paysage en taille réelle ; fonction écran partagé (via vDisplayManager)

- Les options de connectivité comprennent : USB-C, HDMI 1.4, DisplayPort et un hub USB-A/B.

- Le filtre anti-lumière bleue et la technologie de soins oculaires Flicker-Free permettent de réduire la fatigue oculaire sur une période de visionnement prolongée.

- Disponible : Le prix de vente est estimé à 369.99 Dollars.



Pour plus d'informations :



- VIEWSONIC VP2756-4K : Cliquez ICI,

- VIEWSONIC VP2756-2K : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP