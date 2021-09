CORSAIR présente la souris gaming CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS.



CORSAIR (code NASDAQ : CRSR), leader mondial sur le marché des équipements hautes performances pour les joueurs et les créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui le lancement de la nouvelle souris gaming SABRE RGB PRO WIRELESS, dernier ajout à la gamme de produits CHAMPION SERIES, créés pour la compétition et testés par de véritables professionnels de l’e-sport. Rejoignant la SABRE RGB PRO, primée à de multiples reprises et lancée plus tôt en 2021, la SABRE RGB PRO WIRELESS associe une conception légère et ergonomique ainsi que des performances idéales pour l’e-sport à une vitesse sans fil hautes performances via la technologie SLIPSTREAM WIRELESS. Assurant des actions ultrarapides et la précision extrême qu’exigent les meilleurs joueurs, la SABRE RGB PRO WIRELESS vous permettra de jouer à votre meilleur niveau.







Avec un poids plume de seulement 79 g, la SABRE RGB PRO WIRELESS est capable de supporter les mouvements rapides et les réflexes exceptionnels nécessaires pour prendre le dessus en compétition. La SABRE RGB PRO WIRELESS a été conçue avec l’avis des professionnels de l’e-sport venant d’équipes telles que Team Secret, Team Vitality et Team Envy. Elle arbore une conception sobre et élégante optimisée pour les performances en jeu et une forme ergonomique qui convient à tous les styles de prise en main.







La SABRE RGB PRO WIRELESS se compose d’éléments de qualité professionnelle tels que le tout premier capteur optique CORSAIR MARKSMAN. Avec une résolution native de 26 000 DPI, soit la plus élevée de toutes les souris CORSAIR à ce jour, ce nouveau capteur suit chaque mouvement avec une précision incroyable. Un bouton DPI dédié fait défiler cinq préréglages DPI embarqués, ajustables à la volée sans logiciel. Les boutons CORSAIR QUICKSTRIKE garantissent que chaque clic gauche et droit s’enregistre instantanément.







La SABRE RGB PRO WIRELESS est dotée d’une technologie sans fil qui propulse cette souris à des niveaux de championnats professionnels. La technologie CORSAIR SLIPSTREAM WIRELESS transmet les entrées saisies à des vitesses ultrarapides avec une latence inférieures à 1 ms, transmettant les mouvements de souris et les clics jusqu’à deux fois plus rapidement que les souris gaming traditionnelles, tout en garantissant une qualité de signal sans fil exceptionnelle tout au long de la compétition. L’autonomie de la batterie, pouvant atteindre 90 heures, vous permet de jouer sans fil pendant plusieurs jours entre les périodes de chargement, vous permettant de vous concentrer sur votre victoire plutôt que sur l’état de la batterie de votre souris.







Grâce au puissant logiciel CORSAIR iCUE, personnalisez le rétroéclairage RGB dynamique, remappez des boutons, créez des macros et ajustez les paramètres DPI, le tout stocké facilement dans trois profils embarqués. Pour une souris gaming réglée précisément et entièrement personnalisée, conçue spécialement par les athlètes e-sport pour jouer au meilleur niveau possible, la CORSAIR SABRE PRO WIRELESS CHAMPION SERIES vous donne l’avantage nécessaire pour prendre l’ascendant sur vos adversaires.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Disponibilité, garantie et tarifs



La souris gaming CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS CHAMPION SERIES est disponible dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



La CORSAIR SABRE RGB PRO WIRELESS est vendue avec une garantie de deux ans et est secondée par le réseau d’assistance clientèle mondial de CORSAIR.



Le prix de la souris est de : 99.99 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



CORSAIR