Lancement des boîtiers DeepCool CG540 et CG560.



DeepCool annonce aujourd'hui les boîtiers ATX mid-tower CG560 et CG540 - deux boîtiers ATX identiques dont le CG560 est doté d'une façade en mesh et le CG540 d'une façade en verre trempé. Avec un support de refroidissement amélioré et une compatibilité améliorée, le DeepCool CG540 et le DeepCool CG560 sont conçus pour les PC de jeu avec un support impressionnant pour les composants haut de gamme.







Les CG560 et CG540 sont tous deux dotés d'un panneau latéral en verre trempé et d'un capot d'alimentation pour faciliter la gestion des câbles. Les deux boîtiers sont équipés de trois ventilateurs RGB de 120 mm préinstallés à l'avant et d'un ventilateur de 140 mm pour l'échappement arrière afin d'assurer un refroidissement efficace dès la sortie de la boîte. Les panneaux supérieur et avant sont également équipés de filtres de ventilateur amovibles pour des intérieurs propres et une maintenance facile.



DeepCool CG560 (Mesh Front Panel)







DeepCool CG540 (Tempered Glass Front Panel)







Conçu pour les PC de jeu



Les touts nouveaux boîtiers ATX mid-tower DeepCool CG560 et DeepCool CG540 offrent aux constructeurs la possibilité d'opter pour des panneaux avant optimisés pour le flux d'air ou pour un verre trempé net et immaculé. Le CG560 est doté d'un panneau frontal en maille à motif en croix qui permet une circulation optimale de l'air.



Le CG540 affiche un panneau avant en verre trempé qui présente un motif gravé en forme de réticule similaire. Les deux panneaux avant sont dotés de grands orifices d'aération sur les deux côtés pour permettre un flux d'air important. Le panneau latéral en verre trempé sans outil glisse et se verrouille facilement en place pour plus de sécurité et de commodité, avec des vis captives pour une expérience plus fluide.



Un refroidissement exceptionnel dès la sortie de la boîte



Les deux boîtiers sont équipés de ventilateurs DeepCool nouvellement conçus pour un flux d'air concentré et un refroidissement supérieur. Le DeepCool CG560 et le DeepCool CG540 sont équipés de trois ventilateurs ARGB de 120 mm et d'un ventilateur de performance de 140 mm. Obtenez un grand potentiel de refroidissement avec une capacité expansive pour jusqu'à six ventilateurs de 120 mm ou cinq ventilateurs de 140 mm.



L'intérieur spacieux supporte les radiateurs à refroidissement liquide jusqu'à 280 mm/360 mm par le panneau avant et jusqu'à 240 mm/280 mm sur le panneau supérieur. Les CG560 et CG540 disposent de deux supports pour SSD 2,5 pouces et de deux plateaux pour disques durs 3,5 pouces dans une cage amovible pour la prise en charge du stockage. L'entrée/sortie avant comporte deux ports USB3.0 et un contrôleur RVB pour les ventilateurs ARGB préinstallés.



Prix et disponibilité



Les boîtiers ATX mid-tower DeepCool CG560 et DeepCool CG540 seront disponibles en octobre 2021 avec un prix de : 87.90 euros pour les deux modèles.



