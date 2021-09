Arctic annonce des kits de montage LGA1700 pour les Intel Core " Alder Lake ".



Le lancement sur le marché de la série Intel Alder Lake est attendu prochainement. Avec les nouveaux processeurs, Intel introduit également le nouveau socket LGA1700- avec un espacement modifié des trous sur la carte mère ainsi que des changements dans la hauteur de montage du refroidisseur de CPU. À partir de la mi-octobre, ARCTIC fournira des kits de montage pour tous les modèles Freezer 34, toute la série Liquid Freezer II, le Freezer 50 ainsi que les Freezer i13 X et Freezer i13 X CO. Le remplacement des pièces de montage permettra à nos clients d'utiliser leurs refroidisseurs ARCTIC avec les nouveaux processeurs Intel. À l'avenir, la plupart des refroidisseurs de CPU actuels seront livrés avec le kit de montage pour le socket Intel 1700.







Les sets de montage seront disponibles dans la boutique en ligne ARCTIC pour des frais de service de 5.99 euros et les clients recevront le set entièrement gratuitement sur présentation d'un reçu d'achat de processeur correspondant. ARCTIC lancera bientôt un nouveau refroidisseur d'air pour CPU compatible avec Alder Lake dès l'usine - le i35 A-RGB. Le lancement du nouveau refroidisseur Intel avec RVB adressable est prévu pour la fin du mois d'octobre 2021.



TECHPOWERUP