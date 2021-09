Thermaltake Pacific PR32-D5, et Pacific PR12-D5 Plus Pump+Reservoir Combo maintenant disponible.



Thermaltake, la marque leader dans le domaine du refroidissement, du matériel de jeu et des solutions de mémoire pour les passionnés de PC, est heureux d'annoncer la disponibilité mondiale du combo pompe et réservoir Pacific PR32-D5 et du combo pompe et réservoir Pacific PR12-D5 Plus à partir du 16 septembre. Les nouveaux produits de lancement, les nouveaux membres de la série Pacific PR, comprennent un combo pompe et réservoir avec et sans effets d'éclairage RGB ; si les utilisateurs veulent ajouter un peu de paillettes, ou de simplicité à leurs constructions, les derniers Pacific PR32-D5 et Pacific PR12-D5 Plus peuvent répondre à leurs besoins.











Pacific PR32-D5 est une pompe de conception non-RGB, qui hérite de toutes les caractéristiques de la précédente Pacific PR32-D5 Plus, mais sans les effets lumineux. En tant que version améliorée de la Pacific PR22-D5, les pièces de la Pacific PR32-D5 sont uniquement dans les couleurs noires et argent sans éclairage LED pour correspondre à notre série TOUGHFAN, qui est une option idéale pour les utilisateurs dont les constructions sont dans un ton calme et pour ceux qui recherchent la simplicité. Avec une pompe puissante, le liquide de refroidissement peut circuler à un rythme plus rapide pour refroidir le système de manière plus efficace.



Par ailleurs, comme le Pacific PR32-D5 Plus, le Pacific PR32-D5 est l'un des plus grands réservoirs de la collection Thermaltake ; son réservoir de 267 mm de hauteur a une capacité de 400 ml, qui peut supporter une pression maximale de 50 PSI. Il apporte de la flexibilité grâce à son capuchon rotatif à 360 degrés, qui permet aux utilisateurs d'ajuster les positions des ports à filetage G 1/4 avec commodité lors de l'installation, notamment lors du raccordement de tubes. En outre, les utilisateurs peuvent choisir d'installer le Pacific PR32-D5 avec un support de montage ou avec un support à fixer sur un ventilateur.



Pacific PR12-D5 Plus Combo Pompe et Réservoir



De taille relativement petite, le Pacific PR12-D5 Plus est un réservoir de 196,7 mm de hauteur et d'une capacité de 250 ml. Il convient non seulement aux petits châssis, mais lorsqu'il est placé dans un grand châssis, il libère de l'espace supplémentaire pour un style plus DIY, permettant aux utilisateurs d'ajouter de la créativité à leurs constructions. Sa puissante tête de pompe peut pousser le liquide de refroidissement jusqu'à une hauteur de 15 pieds à sa vitesse maximale pour garantir un débit d'eau régulier.



De plus, le Pacific PR12-D5 Plus apporte à la fois flexibilité et commodité. Tout d'abord, la Pacific PR12-D5 Plus peut être placée sur un support de montage ou sur une console pour être installée sur un ventilateur. Deuxièmement, il est livré avec un capuchon rotatif à 360 degrés, les utilisateurs peuvent facilement ajuster la position des ports à filetage G 1/4 du capuchon tout en construisant leur système. De plus, ce produit est parfait pour les amateurs de RGB. Le capuchon rotatif comporte 12 LED adressables offrant un éclairage de 16,8 millions de couleurs, et il fonctionne avec le logiciel TT RGB PLUS 2.0, l'éclairage Razer Chroma, Amazon Alexa et la commande vocale TT AI.



Caractéristiques du combo pompe et réservoir Pacific PR32-D5 et Pacific PR12-D5 Plus :



- Capuchon rotatif à 360,

- Le capuchon rotatif à 360° permet aux utilisateurs d'ajuster les positions des ports à filetage G 1/4 même après son montage sur le châssis, offrant ainsi plus de flexibilité lors de la réalisation de constructions refroidies par eau.



Pompe puissante



La puissante tête de pompe peut pousser le liquide de refroidissement jusqu'à une hauteur de 15 pieds à sa vitesse maximale et fournir un débit de 1135 litres par heure. Le contrôle de vitesse à 5 niveaux permet aux utilisateurs de contrôler manuellement la vitesse de la pompe, en la faisant varier en fonction de la charge de l'ordinateur.



Option d'installation multiple



Outre le réservoir et le support de pompe standard, le pack comprend également un support qui permet aux utilisateurs d'installer le Pacific PR32-D5 ou le Pacific PR12-D5 Plus sur un ventilateur, ce qui permet aux utilisateurs de profiter du refroidissement par eau avec n'importe quel châssis.



Éclairage coloré (Pacific PR12-D5 Plus uniquement)



Le capuchon rotatif abrite 12 LED adressables qui permettent aux utilisateurs de bénéficier de nombreux effets lumineux et de 16,8 millions de combinaisons de couleurs grâce au logiciel TT RGB Plus.



Le prix pour les deux modèles (Pacific PR32-D5/Pacific PR12-D5 Plus Pump+Reservoir Combo) est de : 199.99 euros.



Pour plus d'informations :



- Pacific PR32-D5 : Cliquez ICI,

- Pacific PR32-D5 Plus : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP