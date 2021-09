TEAMGROUP lance des solutions technologiques innovantes pour le contrôle industriel afin de répondre aux exigences de l'informatique à haut débit.



TEAMGROUP, leader mondial des mémoires, se développe dans le domaine industriel depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la société a lancé plusieurs solutions technologiques innovantes de niveau industriel, notamment le M.2 SATA SSD S750-M80, le mSATA SSD S750-3A et la série de produits DDR4 WT DIMM. Ils sont dotés d'une solution de refroidissement au graphène brevetée aux États-Unis (brevet n° US 11 051 392 B2) et à Taïwan (brevet n° I703921) pour offrir les meilleures performances et la meilleure technologie de dissipation de la chaleur du secteur.



En utilisant cette technologie inédite, TEAMGROUP redouble d'efforts pour les applications informatiques 5G à haut débit, l'informatique embarquée, l'AIoT et l'edge computing. Chaque produit industriel de TEAMGROUP a passé avec succès les normes de test de niveau militaire en matière de résistance aux chocs (MIL-STD-202G et MIL-STD-883K) et aux vibrations (MIL-STD-810G), garantissant ainsi la stabilité et la durabilité pour surmonter les conditions extrêmes des applications industrielles.







Ciblant les besoins croissants du marché industriel, TEAMGROUP lance aujourd'hui deux nouveaux SSD industriels : le M.2 SATA SSD S750-M80 et le mSATA SSD S750-3A. Ces deux produits prennent en charge le cryptage matériel TCG Opal 2.0 et AES 256 bits, qui offrent d'excellentes fonctions de protection des données et des performances permettant de protéger les données sensibles et de renforcer la sécurité des données. Ils utilisent également une solution de refroidissement en graphène qui augmente l'efficacité du refroidissement et garantit un fonctionnement optimal de la charge de travail.



En outre, le S750-M80 et le S750-3A ont tous deux passé avec succès les tests militaires de résistance aux chocs et aux vibrations. L'utilisation de puces TLC 3D propriétaires permet aux SSD d'améliorer considérablement les performances et la durabilité du système par rapport aux puces TLC 3D grand public standard. De plus, leurs puces de cache DRAM intégrées disposent de fonctions de cache et de mise en mémoire tampon qui améliorent les vitesses de lecture et d'écriture. Grâce à ces avantages, les S750-M80 et S750-3A sont bien placés pour conquérir des parts de marché dans l'application des plateformes AIoT.







La série DDR4 WT DIMM est le premier produit de mémoire DDR4 industriel à température élevée au monde équipé d'une solution de refroidissement en graphène ultra-mince brevetée aux États-Unis et à Taiwan. Cette technologie thermique permet non seulement d'améliorer l'efficacité du refroidissement du module de mémoire lui-même, mais aussi de garantir la fiabilité, la stabilité et la durée de vie des systèmes soumis à des charges élevées et à des conditions de température difficiles. En outre, les températures de fonctionnement de la série de mémoires peuvent atteindre une plage maximale de -40°C-95°C, dépassant les spécifications de température larges d'origine et faisant d'elle le leader du secteur.



Elle est désormais largement utilisée dans les ordinateurs embarqués pour réduire considérablement les arrêts dus à la surchauffe et prolonger la durée de vie des circuits intégrés, minimisant ainsi le risque de défaillance du système du véhicule. Elle répond parfaitement aux besoins des travaux qui exigent des transferts à grande vitesse, une grande durabilité et une faible latence. Les caractéristiques, brevets et informations de sécurité de la série DDR4 WT DIMM sont tous soigneusement gravés au laser avec un schéma de couleurs élégant, et son emballage utilise des matériaux industriels antistatiques qui répondent aux normes environnementales et d'énergie verte.







TEAMGROUP s'engage à améliorer ses produits industriels et à créer de la valeur ajoutée grâce à une fiabilité, une polyvalence et une stabilité supérieures. L'entreprise continuera à développer des solutions innovantes pour le domaine industriel qui répondent aux exigences de calcul à grande vitesse et de sécurité des données de l'Internet des objets (IoT) et des communications 5G. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de TEAMGROUP.



TECHPOWERUP